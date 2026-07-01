Tăng cường hợp tác với đối tác Hà Lan trong phát triển xanh và kinh tế biển

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, Cà Mau là địa phương chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu nhưng cũng là vùng nuôi tôm lớn nhất cả nước với khoảng 418.000 ha. Vì vậy, tỉnh luôn xác định phát triển ngành tôm theo hướng xanh, tuần hoàn, phát thải thấp là mục tiêu lâu dài.

Thời gian qua, với sự đồng hành của Chính phủ Hà Lan và các đối tác, nhiều chương trình hợp tác đã được triển khai hiệu quả tại Cà Mau. Cụ thể là ShrimpTech Vietnam thúc đẩy chuyển đổi ngành tôm hướng đến phát thải ròng bằng "0"; mô hình TomGoxy® Zero kết hợp nuôi tôm siêu thâm canh với phục hồi rừng ngập mặn; dự án AquaGene Vietnam nghiên cứu, chọn tạo giống tôm chất lượng cao; mô hình nuôi tuần hoàn RAS-IMTA của Tập đoàn De Heus giúp tiết kiệm nước, kiểm soát dịch bệnh. Dự án "Quản trị bền vững ngành tôm" do ActionAid Quốc tế và Liên minh châu Âu đồng tài trợ đang hỗ trợ địa phương nâng cao năng lực quản trị, phát triển sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử tặng quà lưu niệm đến bà Raïssa Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm, làm việc. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Cà Mau đang tập trung triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm như, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, Khu kinh tế Năm Căn, các dự án điện khí LNG, điện gió và nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau. Đây là những lĩnh vực Hà Lan có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh, mở ra nhiều cơ hội để hai bên tiếp tục hợp tác trong phát triển kinh tế biển, logistics và năng lượng tái tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử khẳng định, Cà Mau tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp Hà Lan đầu tư, triển khai các dự án hiệu quả, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và bền vững.

Bà Raïssa Marteaux đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Hà Lan và Cà Mau thời gian qua, nhất là các chương trình hỗ trợ phát triển ngành tôm theo hướng xanh, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu. Bà khẳng định, Việt Nam và Hà Lan là những đối tác quan trọng, có nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Cà Mau trong thời gian tới.

Nhân dịp này, bà Raïssa Marteaux đã mời lãnh đạo tỉnh Cà Mau, doanh nghiệp thủy sản Cà Mau tham dự Đoàn công tác và Diễn đàn Tôm toàn cầu (Global Shrimp Forum) tại Hà Lan, dự kiến diễn ra từ ngày 30/8 đến 5/9/2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trân trọng mời Tổng Lãnh sự quán cùng các doanh nghiệp Hà Lan tham dự Festival Tôm Cà Mau năm 2026 tìm hiểu thực tế, tăng cường kết nối đầu tư và hợp tác thương mại.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Hà Lan sẽ đến khảo sát thực tế tại Hợp tác xã Tân Phát Lợi (xã Tân Ân) và mô hình nuôi tôm tuần hoàn RAS-IMTA của Tập đoàn De Heus tại xã Phú Tân./.