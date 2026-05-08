Tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa tòa án tối cao Việt Nam-Singapore

Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao làm việc với Trung tâm hoà giải quốc tế Singapore. Ảnh: Việt Dũng - PV TTXVN tại Singapore

Tại buổi tiếp Đoàn, Ngài Sundaresh Menon, Chánh án Tòa án Tối cao Singapore bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác của tòa án hai nước không ngừng được tăng cường. Đáp lại, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Ngài Chánh án Sundaresh Menon và các cộng sự dành cho Đoàn.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng nêu rõ Việt Nam đánh giá cao kinh nghiệm của Singapore trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và đề nghị Tòa án tối cao Singapore hỗ trợ xây dựng, phát triển Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế thông qua hình thức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho thẩm phán, cán bộ tòa án Việt Nam, thiết lập chương trình cho thẩm phán, cán bộ tòa án Việt Nam thực hành nghề nghiệp, giải quyết các vụ án về thương mại quốc tế tại Tòa án Singapore.

Đoàn đại biểu Việt Nam cùng Trung tâm hoà giải quốc tế Singapore tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng - PV TTXVN tại Singapore

Chánh án Tòa án Tối cao Sundaresh Menon bày tỏ sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thành lập và hoạt động của Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho thẩm phán Việt Nam, cử thẩm phán quốc tế đang làm việc ở Tòa án Thương mại quốc tế đến Việt Nam trao đổi kinh nghiệm xét xử, nhận thẩm phán Việt Nam đến Singapore thực tập, phối hợp với cơ quan hữu quan cấp học bổng thạc sĩ luật tại Singapore cho cán bộ tòa án Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Singapore, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến cho biết: "Trên cơ sở trao đổi giữa lãnh đạo tòa án tối cao hai nước, hai bên thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục có việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, và nhất là hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ tòa án, thẩm phán Việt Nam trong lĩnh vực liên quan đến kinh nghiệm giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Lãnh đạo hai bên cũng đã thống nhất chủ trương sẽ nghiên cứu, xây dựng một thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan tòa án tối cao hai nước trong hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức cũng như vận hành Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế, cũng như các hoạt động liên quan đến hợp tác giải quyết công việc liên quan đến phá sản, liên quan đến yếu tố xuyên biên giới".

Trước đó, Đoàn công tác đã thăm, làm việc tại Bộ Tư pháp Singapore. Quốc vụ khanh cấp cao Murali Pillai bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam cùng Đoàn công tác đến thăm, làm việc. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng chúc mừng và đánh giá cao những kết quả tích cực trong chiến lược cải cách tư pháp của Singapore, trong đó Bộ Tư pháp đóng vai trò quan trọng. Chánh án Nguyễn Văn Quảng thông tin tới Ngài Murali Pillai một số thành tựu cải cách tư pháp của Việt Nam, như thành lập Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế và đề nghị Ngài Murali Pillai chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

Đáp lại, Ngài Murali Pillai đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng đa mô hình giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế thông qua con đường tòa án, trọng tài và hòa giải.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã có chương trình làm việc để tìm hiểu cơ cấu tổ chức bộ máy và cách thức hoạt động của Tòa án Thương mại quốc tế Singapore, cách thức thu hút thẩm phán quốc tế uy tín đến làm việc, áp dụng cả thông luật và dân luật để giải quyết tranh chấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc lựa chọn pháp luật giải quyết tranh chấp cho nhà đầu tư. Ngoài ra, Đoàn đã làm việc với Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore và một số tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

Chuyến thăm Singapore của Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao đã góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore nói chung và quan hệ hợp tác giữa tòa án hai nước nói riêng, góp phần tạo nền tảng cho một tòa án chuyên biệt hiện đại, chuyên nghiệp, tiệm cận chuẩn mực và thông lệ quốc tế nhằm giải quyết các tranh chấp phát sinh trong không gian tài chính-đầu tư có tính toàn cầu của Việt Nam./.