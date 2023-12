Tăng cường hợp tác sâu rộng giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng bàn giao quà tặng trang thiết bị văn phòng của Quốc hội Việt Nam cho Thượng viện Vương quốc Campuchia. Ảnh: Huỳnh Thảo - P/v TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại sự kiện, được sự ủy quyền của Quốc hội Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng và Tổng Thư ký Thượng viện Campuchia Oum Sarith đã tiến hành nghi thức bàn giao và tiếp nhận các trang thiết bị văn phòng tổng trị giá 100.000 USD do Quốc hội Việt Nam tặng Thượng viện Campuchia.Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Thượng viện Campuchia Oum Sarith cảm ơn Đại sứ Nguyễn Huy Tăng và các cộng sự đã tham dự sự kiện bàn giao các trang thiết bị văn phòng là quà tặng của Quốc hội Việt Nam để phục vụ công tác chuyên môn của Thượng viện khóa V sắp tới, cũng như cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam luôn quan tâm phối hợp, điều phối các hoạt động hỗ trợ, chương trình hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian qua.Ông Oum Sarith cho rằng trên cơ sở tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp, Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm và thường xuyên hỗ trợ Thượng viện Campuchia ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên đến nay. Sự hỗ trợ của Quốc hội Việt Nam đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và hoạt động của Thượng viện Campuchia.Đánh giá cao tình cảm quý mến, đoàn kết bền vững giữa hai cơ quan lập pháp, Chính phủ và nhân dân hai nước anh em Campuchia-Việt Nam trên tinh thần tôn trọng lợi ích lẫn nhau, đóng góp vào sự phát triển ở mỗi nước, giúp kinh tế hai nước không ngừng phát triển và đóng góp vào sự thịnh vượng, an ninh của khu vực và thế giới, Tổng Thư ký Thượng viện Campuchia bày tỏ cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng và bền vững hơn nữa giữa Thượng viện Campuchia và Quốc hội Việt Nam.Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng bày tỏ phấn khởi tham dự và thực hiện nghi thức bàn giao các trang thiết bị văn phòng là quà tặng của Quốc hội Việt Nam tặng Thượng viện Campuchia, xem đây là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Campuchia; đồng thời tin tưởng Thượng viện Campuchia sẽ sử dụng hiệu quả các tặng phẩm thiết bị văn phòng này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc cơ quan lập pháp này.Nhân dịp sắp bước sang Năm Mới 2024, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng gửi lời chúc tốt đẹp và thành công đến Thượng viện Campuchia, đồng thời chúc mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa hai nước ngày càng vững bền, mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Quốc hội Campuchia ngày càng gắn kết và phát triển hơn nữa.Số trang thiết bị vừa bàn giao là phần quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng Thượng viện Campuchia trong chuyến thăm và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA 43) tại Campuchia vào cuối năm 2022 vừa qua, thể hiện quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, cũng như cơ quan lập pháp hai nước, phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022.Thượng viện Campuchia khóa IV sắp mãn nhiệm có 62 Thượng nghị sĩ. Theo lịch trình dự kiến, cuộc bầu cử Thượng viện khóa V diễn ra vào ngày 25/2/2024 dưới hình thức không phổ thông đầu phiếu. Theo đó, các đại cử tri, cử tri tham gia bỏ phiếu là ủy viên Hội đồng xã, phường trên cả nước và nghị sĩ Quốc hội đương nhiệm.Hôm 28/12 vừa qua, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã tiến hành bốc thăm xác định số thứ tự được in trên phiếu bầu của 4 chính đảng tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới. Theo kết quả bốc thăm, CPP có số thứ tự 1, tiếp đó lần lượt là các đảng Ý chí Khmer, FUNCINPEC và Sức mạnh Dân tộc.Theo NEC, 4 chính đảng tham gia tranh cử sẽ cạnh tranh 58 trong số 62 ghế Thượng viện. Hai trong số 4 ghế sẽ do Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chỉ định, trong khi 2 ghế còn lại do Quốc hội giới thiệu thông qua quy trình lấy phiếu tín nhiệm.Theo Điều 102 Hiến pháp Vương quốc Campuchia, nhiệm kỳ của các thượng nghị sĩ kéo dài 6 năm./.