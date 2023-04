Tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó thiên tai, thảm họa

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Cộng hòa Belarus Sinyavskiy Vadim Ivanovich duyệt đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam với Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Cộng hòa Belarus Sinyavskiy Vadim Ivanovich. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chào mừng Bộ trưởng Sinyavskiy Vadim Ivanovich và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tình trạng khẩn cấp nước Cộng hòa Belarus sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Belarus. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… giữa hai nước không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước.

Việt Nam vui mừng, đánh giá cao những thành tựu mà đất nước Belarus đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân trong thời gian qua và tin tưởng đất nước Belarus sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.

Thời gian gần đây, thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn đối với nhân loại trên toàn thế giới với mức độ ngày càng nghiêm trọng, mỗi năm đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, khiến hàng triệu người khác phải sơ tán, mức độ thiệt hại kinh tế ngày càng gia tăng.

Gần đây nhất là thảm họa động đất gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria (6/2/2023) khiến gần 50.000 người thiệt mạng và tổng thiệt hại vượt qua con số 105 tỷ USD. Ngay sau khi diễn ra trận động đất trên, Bộ Công an Việt Nam đã cử ngay Đoàn công tác gồm 24 cán bộ, chiến sỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm các nạn nhân của vụ động đất và cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết giúp đỡ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhận thức rõ những thiệt hại nghiêm trọng và khó lường do thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra, lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phòng, chống thảm họa thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường lực lượng Công an tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ do các sự cố, tai nạn và thảm họa thiên tai gây ra.

Với tinh thần đó, lực lượng Công an nhân dân, một mặt chủ động không ngừng củng cố nâng cao chất lượng công tác, hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật, tích cực học hỏi kinh nghiệm công tác của đối tác nước ngoài, trong đó quan hệ hợp tác với Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus, tại hội đàm, hai bên đã thống nhất, ngay sau ký kết Thỏa thuận hợp tác sẽ tích cực xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung, chương trình hợp tác giữa hai cơ quan nhằm thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bộ.

Hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp về hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, cảnh báo và phòng ngừa, ứng phó với các tình huống khẩn cấp; trao đổi kinh nghiệm xây dựng Trung tâm cảnh báo cháy sớm và thảm họa thiên tai; giới thiệu, chia sẻ, chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn hiện đại.../.