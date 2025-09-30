Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Nhật Bản - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với các địa phương Nhật Bản

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu. Ảnh: Xuân Giao - Pv TTXVN tại Nhật Bản

Trong hai ngày 29 và 30/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã có các cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro; tiến hành các cuộc hội đàm Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Fukuyama Tetsuro và Phó Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Genba Koichiro, gặp Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Obuchi Yuko, Cố vấn danh dự Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro và Phó Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Yoichiro Aoyagi.

Tại các cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chuyển lời thăm hỏi và lần lượt chuyển Thư của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi và Chủ tịch Hạ viện Nugaka về việc đã gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản và những tiến triển trong hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác được hai bên ký vào dịp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Nhật Bản hồi tháng 12/2024; khẳng định hợp tác nghị viện là kênh quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao và cảm ơn đóng góp của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thông qua các dự án hợp tác viện trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong hơn 30 năm qua; đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hoá thủ tục và tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nhật Bản để thúc đẩy giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác thực chất, có hiệu quả giữa các địa phương hai nước thông qua hợp tác đầu tư, lao động, du lịch, thương mại, giao lưu văn hóa…

Phó Chủ tịch Trần Quang Phương chúc mừng Nhật Bản đăng cai, tổ chức thành công triển lãm EXPO 2025 Osaka, Kansai, đồng thời cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tham gia thành công sự kiện này.

Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi bày tỏ chia buồn về những mất mát và thiệt hại của Việt Nam do cơn bão Bualoi (cơn bão số 10) vừa qua; chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và tổ chức thành công sự kiện Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai đầu tháng 9/2025. Nhất trí với đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trên mọi lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Genba Koichiro. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản Chủ tịch Hạ viện Nukaga chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và sự thành công của Ngày Quốc gia Việt Nam đầu tháng 9/2025 trong khuôn khổ sự kiện EXPO 2025, cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã dành thời gian đến thăm các địa phương của Nhật Bản, đặc biệt là đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử tại thành phố Hiroshima vào ngày 27/9.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã chuyển tới Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi và Chủ tịch Hạ viện Nukaga lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Việt Nam.

Tại các cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện Fukuyama Tetsuro và Phó Chủ tịch Hạ viện Genba Koichiro, hai bên nhất trí ủng hộ tăng cường hợp tác thực chất giữa hai nước thông qua thúc đẩy cụ thể hóa các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai bên cũng nhất trí hợp tác địa phương là kênh quan trọng để triển khai thực chất quan hệ giữa hai nước.

Tại trụ sở Văn phòng Hạ viện Nhật Bản, Phó Chủ tịch Trần Quang Phương đã gặp Chủ tịch Obuchi và Ban Lãnh đạo Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt. Hai bên nhất trí đánh giá về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian qua; tin tưởng quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng và sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai.



* Trong khuôn khổ các hoạt động tại địa phương từ ngày 25-27/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đến thăm tỉnh Fukuoka và Oita, gặp các thống đốc và chủ tịch hội đồng nghị sĩ của các địa phương này.

Tại cuộc gặp Thống đốc tỉnh Oita Sato Kiichiro và tiếp Chủ tịch Hội đồng nghị sĩ tỉnh Oita Shima Koichi, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thông tin về các ưu tiên phát triển và thế mạnh của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị Thống đốc và Chủ tịch Hội đồng tỉnh Oita quan tâm thúc đẩy trao đổi đoàn trên các kênh chính quyền và nghị sĩ, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Oita và các địa phương của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực; triển khai Bản ghi nhớ giữa tỉnh Oita và tỉnh Quảng Ngãi không chỉ trong lĩnh vực nguồn nhân lực, mà còn trong lĩnh vực du lịch suối nước nóng, tắm bùn - là lĩnh vực hai tỉnh có thế mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Oita khẳng định rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động và du lịch, cũng như trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng khác như chế biến nông lâm thuỷ sản. Thống đốc tỉnh Oita Sato Kiichiro đánh giá cao cộng đồng 3.700 người Việt Nam tại tỉnh có nhiều đóng góp tích cực, là lực lượng không thể thiếu và không thể tách rời trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Oita. Thống đốc và Chủ tịch Hội đồng nghị sĩ tỉnh Oita bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Tại tỉnh Fukuoka, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã gặp Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro, tiếp Chủ tịch Hội đồng nghị sĩ tỉnh Fukuoka Kurauchi Isao. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tỉnh Fukuoka tăng cường chia sẻ về kinh nghiệm của Nhật Bản trong lập pháp, điều hành chính quyền hai cấp, thực hiện chuyển đổi số tại tỉnh. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã mời Thống đống tỉnh Fukuoka dẫn đoàn doanh nghiệp tỉnh thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt – Nhật lần thứ nhất vào tháng 11/2025 tại Quảng Ninh, mời Chủ tịch hội đồng nghị sĩ tỉnh Fukuoka và Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Fukuoka sớm thăm Việt Nam.

Thống đốc Seitaro thông tin tới Phó Chủ tịch Quốc hội về tiến triển hợp tác giữa tỉnh Fukuoka và Việt Nam trong thời gian qua, nhấn mạnh quan hệ hợp tác chặt chẽ với thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực giao lưu thế hệ trẻ, xử lý rác thải, môi trường…; khẳng định tỉnh Fukuoka đặc biệt coi trọng mở rộng đào tạo tiếng Nhật, giao lưu hợp tác với Việt Nam. Thống đốc Seitaro đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng hơn 23.000 người Việt Nam tại tỉnh Fukuoka, khẳng định tỉnh Fukuoka luôn nỗ lực hết sức để tạo dựng môi trường thuận lợi, an toàn, an tâm cho người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đã dành thời gian gặp gỡ cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và đại diện Lãnh đạo cộng đồng người Việt tại khu vực Kyushu, Okinawa và Trung Nam Nhật Bản. Chủ tịch Hội người Việt tại Fukuoka, ông Nguyễn Duy Anh, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, bày tỏ kỳ vọng về các chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho công dân Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội về nguyện vọng, kế hoạch tăng cường, mở rộng giảng dạy tiếng Việt tại Nhật Bản trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có buổi làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội đã lắng nghe Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu báo cáo kết quả công việc của Đại sứ quán trong thời gian qua, đồng thời nêu lên một số kiến nghị. Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã có các ý kiến chỉ đạo nhằm nâng cao hơn nữa những kết quả tích cực mà Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã đạt được trong thời gian qua./.