Tăng cường hợp tác giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia

Hội đàm giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Ảnh: Minh Đức – TTXVN



Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón bà Men Sam An cùng Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Mặt trận, đóng góp tích cực vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài của hai nước.

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Campuchia thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và đường lối lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đứng đầu là đồng chí Chủ tịch Hun Sen, Campuchia sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện hơn nữa, thực hiện được các mục tiêu đề ra, đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, vị thế của Campuchia trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao.

Vui mừng khi quan hệ hai Đảng, hai nước, hai cơ quan Mặt trận ngày càng được củng cố và phát triển gắn bó, đoàn kết hơn, bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, hợp tác kênh Đảng giữ vai trò dẫn dắt, định hướng và là nền tảng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Từ đầu năm 2026 đến nay, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước đã có nhiều bước phát triển tích cực. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, tham dự Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào thành công tốt đẹp, tiếp tục góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố hợp tác chiến lược và mở ra nhiều định hướng hợp tác quan trọng trong giai đoạn mới, đồng thời tăng cường đoàn kết, gắn kết chặt chẽ giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Campuchia - Lào vì hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi nước và trong khu vực.

Khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của bà Men Sam An dù ở cương vị công tác nào cũng có nhiều đóng góp quan trọng cho việc vun đắp, củng cố tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước, bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn với những tình cảm sâu đậm dành cho đất nước và con người Việt Nam, bà Men Sam An sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung, hợp tác giữa hai cơ quan Mặt trận nói riêng.

Bà Men Sam An gửi lời chúc mừng tới những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt là thành công trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, củng cố và nâng cao hiệu quả hệ thống hành chính công từ Trung ương đến địa phương.

Bà Men Sam An cho biết, trong khuôn khổ hoạt động của mình, hai tổ chức Mặt trận hai nước sẽ tiếp tục giáo dục, tuyên truyền nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ về cội nguồn, mối quan hệ lịch sử và thúc đẩy việc củng cố, mở rộng hơn nữa tình hữu nghị ngày càng vững chắc, vì lợi ích của hai đất nước và nhân dân hai nước, trên tinh thần kết nối thế hệ trẻ, kết nối giữa các thế hệ và kết nối vai trò của các nhà lãnh đạo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức giai đoạn 2026 – 2031. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Trong không khí ấm áp, thân tình của cuộc hội đàm, bà Men Sam An chúc mối quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn bó, phát triển không ngừng trên mọi lĩnh vực thông qua hoạt động gặp gỡ, trao đổi công việc, trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm công tác, tuyên truyền về những tấm gương anh hùng của các thế hệ lãnh đạo hai nước cho thế hệ kế thừa mai sau.

Tại Hội đàm, hai bên đã trao đổi, thông tin về tình hình quan hệ hai nước Việt Nam và Campuchia. Đặc biệt, hai bên đã thông tin, trao đổi, thống nhất cao các nội dung Thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn 2026 - 2031, là căn cứ để tổ chức thành công các nội dung hợp tác trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đại biểu hai đoàn Việt Nam - Campuchia chụp ảnh chung. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Theo thỏa thuận, hai bên tiếp tục cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường tình hữu nghị truyền thống và quan hệ hữu nghị song phương tốt đẹp; nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài giữa Việt Nam - Campuchia; gìn giữ và vun đắp những mối quan hệ gắn bó lâu đời này nhằm bảo đảm tiếp tục phát triển bền vững và lâu dài.

Hằng năm, hai bên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao sang thăm và trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận. Hai năm một lần, hai bên luân phiên tổ chức Hội nghị quốc tế/Tham vấn song phương về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với sự tham dự của đại diện lãnh đạo, cán bộ Mặt trận Trung ương và lãnh đạo Mặt trận cấp tỉnh có chung đường biên giới của hai nước. Đồng thời, hai bên phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề về một trong các lĩnh vực công tác Mặt trận bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp với sự tham dự của cán bộ Mặt trận cấp trung ương, tỉnh và xã.

Hai bên khuyến khích và hướng dẫn Mặt trận các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị; vận động nhân dân xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Năm 2027, Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (24/6/1967 - 24/6/2027), hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động theo chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Campuchia nói chung và của hai tổ chức Mặt trận nói riêng.

Hai bên cũng sẽ phối hợp tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của nhân dân về mối quan hệ hợp tác nói chung, nhất là giữa hai tổ chức Mặt trận của hai nước nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả, để đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước, trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế; đồng thời phối hợp giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các Hiệp định, Hiệp ước, thỏa thuận, kế hoạch hợp tác của hai Chính phủ của hai nước đã ký kết…/.