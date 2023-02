Tăng cường hợp tác giữa hai tỉnh Kon Tum và Attapeu (Lào)

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Theo đó, hai đơn vị thống nhất tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn kiện pháp lý về biên giới đã ký kết giữa hai địa phương; thống nhất báo cáo lãnh đạo hai tỉnh đề nghị hai Chính phủ Việt Nam - Lào xem xét nâng cấp cửa khẩu phụ Đăk Long - Vang Tat thành cửa khẩu chính; thống nhất giám sát, kiểm tra, đấu tranh, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, trộm cắp tài nguyên thiên nhiên, di cư tự do và kết hôn không giá thú dọc biên giới hai tỉnh.



Hai bên phối hợp, trao đổi thông tin và theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn tình hình xảy ra dọc biên giới Việt Nam - Lào định kỳ 6 tháng hoặc một năm phù hợp với thực tế. Trong trường hợp xảy ra thảm họa, dịch bệnh nghiêm trọng, Ban Công tác biên giới cần báo cáo lãnh đạo hai tỉnh để thực hiện các biên pháp ngăn chặn không để lan rộng sang lãnh thổ nước bạn…

Biên bản làm việc giữa Ban Công tác biên giới hai tỉnh Kon Tum và Attapeu được ký kết dựa trên chuyến làm việc song phương thực tế tại các cột mốc 763, 772, 789, 790 và 792 cũng như chuyến thăm các hộ dân di cư tự do của hai bên diễn ra từ ngày 20-22/2.



Ông Khonesanga Phimmasone, Giám đốc Sở Ngoại giao tỉnh Attapeu (Lào) đánh giá, hai bên đã tích cực vận động cán bộ, công chức các ngành và nhân dân thực hiện Nghị định thư về đường biên, mốc giới; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu; đi thăm, gặp gỡ, tặng quà các gia đình di cư tự do và kết hôn không giá thú (đã được nhập quốc tịch Việt Nam năm 2019) tại khu vực dọc biên giới hai địa phương. Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Attapeu nhận định, cuộc sống của người dân cơ bản ổn định, chấp hành tốt các quy định về Hiệp định, Quy chế biên giới Việt Nam-Lào.



Ông A Brao Bim, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum cho biết, thông qua chuyến thăm, làm việc, kiểm tra thực địa và hội đàm giữa hai Ban Công tác biên giới, hai bên đã trao đổi trên tinh thần hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra những phương hướng cụ thể để phối hợp trong thời gian tới. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai tỉnh Kon Tum và Attapeu ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu.



Hiện hai tỉnh Kon Tum và Attapeu có chung đường biên giới dài hơn 75 km với 33 cột mốc (từ cột mốc số 760 đến cột mốc 792) và mốc Ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia. Hai bên có cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phoukeua và cặp cửa khẩu phụ Đăk Long - Vang Tat.

Những năm qua, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu đã triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý an ninh biên giới, quản lý đường biên, cột mốc, phòng chống các loại tội phạm, hoàn thành triển khai “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước”.



Trước đó, tháng 10/2022, hai tỉnh Kon Tum và Attapeu đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, ngoại giao, quốc phòng an ninh… giai đoạn 2022 - 2027./.