Tăng cường hợp tác các cơ quan thực thi pháp luật giữa Việt Nam và Pháp

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, quan hệ Việt Nam - Pháp ngày càng phát triển mạnh mẽ, tăng cường lòng tin chính trị, hướng đến làm sâu sắc nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược, nhất là trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023). Pháp là đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu với bề dày truyền thống và những gắn kết lịch sử và văn hóa.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực từ 1/8/2020 đang tạo cơ hội cho hợp tác thương mại giữa hai nước. Trong năm 2021, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt trên 4 tỷ USD, lấy lại đà tăng trưởng sau khi giảm sút do đại dịch COVID-19. Đặc biệt, hai nước đã ký “Tuyên bố chung Việt Nam - Pháp” nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào năm 2021, khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Cộng hòa Pháp trong thời gian qua, ngày càng hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực an ninh và phòng chống tội phạm. Hai bên đã duy trì và thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và chuyên viên để trao đổi và triển khai nội dung hợp tác cụ thể.

Nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Ngài Đại sứ tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và cấp chuyên viên cũng như phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và khủng bố.

Về hợp tác về an ninh mạng, Bộ trưởng nhấn mạnh: Việt Nam đặc biệt quan tâm và đánh giá cao sáng kiến hợp tác về an ninh mạng của Pháp, nhất là sự hỗ trợ chuyên môn của Pháp trong xây dựng Chính phủ điện tử, trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý xã hội, quản lý dân cư, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đảm bảo trật tự an ninh, xã hội.

Trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Pháp sẽ tiếp tục cấp học bổng cho các sỹ quan của Bộ Công an Việt Nam và tài trợ các khóa tập huấn ngắn, dài hạn tại Việt Nam hoặc nước ngoài cho cán bộ công tác tại các đơn vị nghiệp vụ để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác; tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ Công an Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Nicolas Warnery khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Cộng hòa Pháp với Bộ Công an Việt Nam trên cơ sở tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược đã và đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước./.