Tăng cường hợp tác báo chí, củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tiếp Tổng giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào Vannasin Simmavong. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều khó khăn, biến động. Những kết quả đó là nền tảng vững chắc, là động lực quan trọng để Lào tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng sắp tới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ đường lối đổi mới, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Lào; đồng thời coi trọng việc không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Việt Nam luôn nỗ lực cùng Lào thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương, nhất là trong trao đổi thông tin, tư vấn chính sách và phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên.