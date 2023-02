Tăng cường hoạt động hợp tác, giữ vững an ninh, an toàn trên biển

Lực lượng trên tàu tuần tra Settsu và lực lượng trên tàu của Vùng Cảnh sát biển 2 thực hành chống cháy nổ trên biển. Ảnh: Đoàn Hữu Trung-TTXVN

Chỉ huy tàu tuần tra Settsu và Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kiểm tra công tác phối hợp luyện tập trên biển. Ảnh: Đoàn Hữu Trung-TTXVN

Trong đợt luyện tập này, sĩ quan, thủy thủ tàu Settsu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản và Biên đội tàu Cảnh sát biển 4037, Cảnh sát biển 6001 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức trao đổi kinh nghiệm, thực hiện các phương án về tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống cháy nổ trên biển.



Tàu tuần tra Settsu thuộc biên chế của Bộ tư lệnh Vùng 5 (Tokyo), Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản có nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển và cướp có vũ trang. Tàu có trọng tải 3.304 tấn với 52 thuyền viên, do Đại tá Satoshi NIWA làm thuyền trưởng. Tàu dài 105,4m; rộng 14.6m; chiều cao tối đa 29m, tốc độ tối đa 18 hải lý/giờ.

Ngày 13/2, tàu Settsu cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), trong thời gian ở Việt Nam, thủy thủ tàu Settsu đã tham gia nhiều hoạt động như: Chào xã giao Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng; thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống cháy nổ trên biển...với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhằm tăng cường quan hệ giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước.

Hoạt động của tàu Settsu thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Trong thời gian tới, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản tiếp tục quan tâm và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng hiệu quả, thiết thực trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, thực thi pháp luật trên biển, góp phần thúc đẩy an ninh, an toàn, tự do hàng hải, vì hòa bình, ổn định và phát triển của hai quốc gia cũng như trong khu vực, trên thế giới./.