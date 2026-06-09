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Tăng cường giao lưu, đoàn kết trong cộng đồng người Việt tại CH Séc

Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại CH Séc mở rộng lần thứ 21 đã diễn ra ngày 7/6 tại sân vận động Strahov ở thủ đô Praha, với sự tham gia của 14 đội bóng thanh niên, sinh viên người Việt đến từ nhiều địa phương trên khắp CH Séc.
Đội FC Chomutov vô địch Giải. Ảnh: Việt Dũng - PV TTXVN tại Séc

 

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, giải đấu thường niên do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại CH Séc tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc, nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết trong cộng đồng người Việt. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quốc Thành, Thường trực Ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc, nhấn mạnh giải đấu không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe thể chất mà còn tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ người Việt đang sinh sống, học tập tại CH Séc, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển vững mạnh.

Thi đấu theo thể thức bóng đá 5 người, 14 đội được chia thành 4 bảng để chọn các đội xuất sắc vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Sau một ngày tranh tài, FC Chomutov và FC Plzeň đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để góp mặt trong trận chung kết. Kết thúc trận đấu, FC Chomutov giành chiến thắng 2-1 trước FC Plzeň để đăng quang ngôi vô địch Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại CH Séc mở rộng lần thứ 21.

Một pha tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ đội FC Chomutov và FC Plzen. Ảnh: Việt Dũng - PV TTXVN tại Séc

 

Ban tổ chức cũng trao các giải Nhì, Ba cùng các danh hiệu cá nhân và tập thể xuất sắc. Theo chị Nguyễn Thị Diệu Linh, Trưởng ban tổ chức, giải đấu không chỉ là hoạt động thể thao truyền thống của cộng đồng người Việt tại CH Séc mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ giao lưu, học hỏi và phát hiện những tài năng bóng đá triển vọng cho các đội tuyển đại diện cộng đồng tham gia các giải đấu tại CH Séc trong thời gian tới.

Trải qua hơn hai thập kỷ tổ chức, giải đấu đã trở thành một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu của người Việt Nam tại CH Séc, góp phần tăng cường đoàn kết và phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong các hoạt động cộng đồng./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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