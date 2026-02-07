Tin tức
Tăng cường gắn kết, phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào
Đoàn kiều bào tham gia Chương trình gồm 100 đại biểu đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, là những gương mặt tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ...
Tại chương trình, các đại biểu kiều bào cùng đại diện cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình đã trao đổi, tìm hiểu về tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh và hợp tác tại địa phương; qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và của tỉnh Ninh Bình.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn cho biết, nhận thức sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước nói chung và địa phương nói riêng, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách thiết thực, nhằm tăng cường gắn kết, khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực của kiều bào, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có gần 6,5 triệu người, sinh sống tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 80% ở các quốc gia phát triển. Đây là nguồn lực to lớn, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nguồn lực này, đặc biệt là về tri thức và kinh tế ngày càng đóng vai trò quan trọng, nhất là khi đất nước ta đang đứng trước thời cơ phát triển mới, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Theo ông Nguyễn Trung Kiên, chuyến thăm của Đoàn kiều bào tiêu biểu tới tỉnh Ninh Bình có ý nghĩa rất thiết thực, diễn ra đúng vào thời điểm cả nước bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các địa phương cụ thể hóa tầm nhìn phát triển mới. Ninh Bình hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên độc đáo. Ninh Bình đang nổi lên là địa phương có cách tiếp cận phát triển riêng, bền vững, lấy giá trị di sản, bản sắc văn hóa và hệ sinh thái tự nhiên làm nền tảng.
Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới không chỉ là niềm tự hào của Ninh Bình mà còn là tài sản chung của quốc gia, biểu tượng cho sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Cùng với đó là hệ thống di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, nông nghiệp sinh thái, ẩm thực đặc sắc và tiềm năng lớn về du lịch xanh, du lịch trải nghiệm, du lịch sáng tạo...