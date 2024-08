Tăng cường cơ hội kết nối Việt Nam và Chile

Các đại biểu tham dự Tọa đàm “Xúc tiến đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp Hà Nội - Chile” tại thủ đô Santiago de Chile ngày 16/8. Ảnh: TTXVN phát

Tọa đàm “Xúc tiến đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp Hà Nội - Chile” tại thủ đô Santiago de Chile ngày 16/8. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong buổi hội kiến đồng chí Lautaro Carmona, Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile tại thủ đô Santiago de Chile, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn tình đoàn kết quốc tế mà Đảng Cộng sản và nhân dân Chile dành cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên về công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Hà Nội và các địa phương Chile nói riêng, cũng như kết nối các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu văn hoá.

Đồng chí Carmona, người từng tham gia tích cực trong các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh tại Việt Nam, bày tỏ lòng tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, và nhấn mạnh Đảng Cộng sản Chile luôn ủng hộ và dõi theo quá trình phát triển của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile cũng thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ 27, dự kiến tổ chức tháng 12 năm nay. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều thách thức, Đảng Cộng sản Chile mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa trong tiến trình phát triển của thế giới và giải quyết những vấn đề toàn cầu.

Trong khuôn khổ các hoạt động của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tại Chile, chương trình tọa đàm “Xúc tiến đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp Hà Nội - Chile” đã được tổ chức với sự tham gia của Chủ tịch Phòng thương mại Chile -Việt Nam Manuel Ubilla Espinnoza và đông đảo doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Chile, quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Chile ngày 11/11/2011, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp hai nước tận dụng khai thác thị trường. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng giới thiệu về môi trường đầu tư thuận lợi của Việt Nam, cũng như của riêng Hà Nội, đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Chính quyền thành phố cam kết tạo các điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp quan tâm, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả tại Hà Nội.

Đại sứ Việt Nam tại Chile Phạm Trường Giang cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Chile tại châu Á, sau Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Chile và cũng là nước xuất khẩu số một vào Chile. Tại Mỹ Latinh, Chile là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, sau Brazil, Mexico và Argentina.

Kể từ khi FTA Việt Nam và Chile được phê chuẩn và chính thức có hiệu lực vào năm 2014, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước tăng trưởng đáng kể. Trao đổi thương mại song phương năm 2022 đạt mức kỷ lục 2,2 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm 2018, và năm 2023 đạt 1,57 tỷ USD do nhu cầu tiêu dùng giảm, trong đó Việt Nam xuất khẩu gần 1,2 tỷ USD. Năm 2024, trao đổi thương mại đã có dấu hiệu hồi phục khi 5 tháng đầu năm đạt 756,1 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Chile tăng 23%, đạt 615,27 triệu USD.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Santiago de Chile, cũng như thăm làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Chile. Trước chuyến thăm Chile, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã có chuyến thăm Argentina./.