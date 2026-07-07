Tăng cường chuyển đổi số trong chỉ đạo điều hành và tương tác với người dân

Lãnh đạo thành phố Huế cùng các nhà khoa học, doanh nghiệp thảo luận tại buổi hội thảo "Kết nối 3 nhà". Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Hội đồng nhân dân thành phố Huế đã triển khai mô hình họp không giấy tờ trên nền tảng số Hue-S, thay thế việc phát hành tài liệu giấy bằng tài liệu điện tử truy cập trên thiết bị di động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Huế Nguyễn Quang Tuấn, toàn bộ tờ trình của UBND thành phố gửi HĐND đều được cập nhật trên hệ thống số, giúp đại biểu có thể truy cập, nghiên cứu tài liệu mọi lúc, mọi nơi. Nếu trước đây tài liệu chỉ được phát tại các kỳ họp, đại biểu không có thời gian nghiên cứu kỹ, thì nay đại biểu có thể chủ động xem trước để nâng cao chất lượng thảo luận và quyết nghị. Thời gian tới, HĐND thành phố sẽ tiếp tục tích hợp lên hệ thống số kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, tạo điều kiện để người dân dễ dàng theo dõi, giám sát quá trình xử lý các kiến nghị.

Nền tảng số Hue-S hiện tích hợp đầy đủ các dịch vụ đô thị thông minh, phục vụ cả công dân và công tác nội bộ các cơ quan ở thành phố Huế; qua đó nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, hiện thực hóa chuyển đổi số trong bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Nền tảng đang tiếp tục được phát triển các chức năng quản trị trọng tâm như nền tảng làm việc số, giám sát nhiệm vụ và báo cáo số, tương tác chính quyền địa phương hai cấp và họp không giấy tờ. Ứng dụng Huế-S nền tảng kết nối hệ sinh thái xã hội số thành phố Huế được sử dụng phổ biến. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Ở cấp xã, chuyển đổi số cũng được ứng dụng ngày càng sâu rộng và hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành và tương tác với người dân. Tại phường Vỹ Dạ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động theo hướng, chuyển dịch từ “hội họp” sang “tương tác số”; linh hoạt chia nhỏ địa bàn để tiếp cận nhân dân, đưa các nội dung tuyên truyền đến từng cụm dân cư, liên tổ dân phố, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng. Ông Nguyễn Phương, phường Vỹ Dạ chia sẻ, ứng dụng các nền tảng số giúp người dân tiếp nhận thông tin từ chính quyền rất nhanh; những góp ý, đề xuất, kiến nghị của người dân đến với chính quyền cũng rất kịp thời.

Phường Hương Trà đã ứng dụng Google Sheet để cập nhật, tổng hợp số liệu; ứng dụng Google Form để khảo sát, lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tiết kiệm thời gian, nâng cao tính chính xác, thuận tiện trong theo dõi, đánh giá và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Địa phương cũng phát huy hiệu quả hoạt động của các trang thông tin điện tử, fanpage của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và tương tác với nhân dân.

Ở xã miền núi A Lưới 2, mô hình "Tổ dân vận số" được triển khai thông qua các nhóm công tác sử dụng Zalo và các nền tảng số để tuyên truyền, nắm bắt dư luận, tiếp nhận và phản ánh kịp thời ý kiến của người dân đến cấp ủy, chính quyền...

Cùng với nền tảng số Hue-S, Huế đã xây dựng hơn 90 cơ sở dữ liệu chuyên ngành và trên 70 hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên nhiều lĩnh vực. Dữ liệu từng bước được kết nối, chia sẻ thông qua nền tảng LGSP (nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cấp bộ, ngành hoặc tỉnh/thành phố) và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, phục vụ quản trị số và cung cấp dịch vụ công hiệu quả hơn./.