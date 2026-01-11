Tăng cường chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Hồng Nhung ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được phát huy rõ nét.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung đề nghị, Công đoàn các cấp cần tập trung cụ thể hóa triển khai chủ đề công tác năm 2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Tỉnh ủy Vĩnh Long phù hợp với điều kiện thực tiễn giai đoạn hiện nay. Chú trọng công tác quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cần tập trung tuyên truyền ở những địa bàn trọng điểm có khu công nghiệp, lượng công nhân tạm trú lớn, để mỗi cử tri là người lao động được thể hiện quyền bầu cử; để mỗi lá phiếu không chỉ là nghĩa vụ, mà là sự kỳ vọng thực sự của cử tri. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Trước mắt, Công đoàn các cấp chú trọng phối hợp chăm lo đời sống công nhân lao động trong dịp Tết cổ truyền, đặc biệt quan tâm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương

Ông Nguyễn Phúc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long cho biết, năm 2025, bằng tinh thần trách nhiệm với tổ chức công đoàn, với đoàn viên và người lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu, thực hiện các chỉ tiêu theo chương trình công tác năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động chăm lo ngày càng thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng, như "Tết sum vầy", "Bữa cơm công đoàn", "Tháng Công nhân"; qua đó người lao động đều nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời.

Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 546 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội. Năm 2025, tỉnh Vĩnh Long đã phát triển mới được hơn 30.024 đoàn viên công đoàn, thành lập mới 84 công đoàn cơ sở; giới thiệu 933 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đạt tỷ lệ 147,6%; tổ chức nhiều phong trào như “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 99 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”. Trao bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Năm 2026, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo công tác Công đoàn; trong đó tập trung vào 12 chỉ tiêu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Tiếp tục triển khai phối hợp thực hiện chuyển đổi số, Công đoàn số lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, người lao động.

Dịp này, Ban Tổ chức công bố Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo cho 5 cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long; 24 tập thể nhận bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long và 6 tập thể nhận cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2025./.