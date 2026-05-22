Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (An Giang) là điểm đến tâm linh nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt du khách và người dân đến chiêm bái mỗi năm. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, thuộc phường Vĩnh Tế (An Giang), là nơi diễn ra lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam hằng năm. Đây là lễ hội tâm linh lớn nhất vùng Nam Bộ, mỗi năm lễ hội thu hút hơn 4 triệu lượt khách trong và ngoài nước.



Theo kế hoạch, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 12/6 (nhằm ngày 21 đến 27/4 âm lịch) với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc như: Lễ tắm Bà, thỉnh sắc thần, túc yết, xây chầu, chánh tế, hồi sắc… Điểm mới của mùa lễ hội năm nay là sự kết hợp giữa các nghi thức tín ngưỡng truyền thống với các chương trình nghệ thuật hiện đại, được dàn dựng công phu, nội dung đặc sắc… góp phần nâng tầm sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh của địa phương.



Năm 2014, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2023, Lễ hội được vinh danh là “Hoạt động văn hóa tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương”. Ngày 4/12/2024, di sản Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong đêm khai hội Vía Bà Chúa Xứ năm 2025 tổ chức cuối tháng 3/2025, tỉnh An Giang đã tổ chức lễ đón bằng ghi danh của UNESCO.



Năm 2026, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam bước sang năm thứ hai được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Không chỉ là lễ hội tâm linh lớn nhất khu vực Nam Bộ, lễ hội này còn có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, tín ngưỡng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế của tỉnh An Giang. Để bảo đảm cho người dân và du khách đến chiêm bái, tham quan trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, UBND phường Vĩnh Tế đã chỉ đạo lực lượng Công an phường xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.



Bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tế, An Giang cho biết: Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai từ sớm, các lực lượng phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến cửa ngõ vào Khu du lịch Quốc gia Núi Sam. Địa phương bố trí thêm các điểm trông giữ xe đúng quy định, kiên quyết không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ hoặc nâng giá giữ xe trái quy định.



“Phường đã chỉ đạo lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có biện pháp hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng móc túi, trộm cắp. Các hành vi chèo kéo, đeo bám du khách, hoạt động mê tín dị đoan gây phản cảm, ảnh hưởng mỹ quan và hình ảnh du lịch Núi Sam kiên quyết xử lý nghiêm”, bà Ngọc thông tin.



Theo bà Ngọc, địa phương cũng công khai số điện thoại đường dây nóng tại các khu vực trọng điểm như, điểm giữ xe và khu vực Miếu Bà Chúa Xứ để tiếp nhận, xử lý kịp thời nội dung phản ánh của du khách liên quan đến tình trạng chèo kéo, nâng giá dịch vụ, mất an ninh trật tự, thất lạc tài sản hay ùn tắc giao thông. Các lực lượng chức năng được phân công trực 24/24 giờ nhằm nhanh chóng hỗ trợ, xử lý các tình huống phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tạo sự an tâm cho du khách khi đến hành hương tại Núi Sam.

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lễ hội, phường Vĩnh Tế cũng yêu cầu lực lượng Công an tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tiết giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; lực lượng Quân sự phối hợp tuần tra địa bàn giáp ranh; lực lượng cơ sở hỗ trợ hướng dẫn du khách, nhắc nhở các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, chèo kéo khách.



Song song với công tác bảo đảm an ninh trật tự, phường Vĩnh Tế tập trung xây dựng hình ảnh du lịch Núi Sam an toàn, văn minh và thân thiện. Địa phương tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, xử lý tình trạng “chặt chém”, chèo kéo du khách; đồng thời siết chặt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch, khuyến khích mỗi người dân, hộ kinh doanh trở thành một “đại sứ du lịch”, góp phần xây dựng hình ảnh Núi Sam văn minh, hiếu khách./.