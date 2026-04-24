Tăng cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên từ Hội thi giỏi nghề

Tại lễ trao giải, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hội thi không chỉ là sân chơi học thuật bổ ích mà còn là môi trường thực tiễn để học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề, phát huy tư duy sáng tạo và bản lĩnh nghề nghiệp. Thông qua các phần thi, nhiều thí sinh đã thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng, khả năng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.



Theo chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, Hội thi đã góp phần khẳng định vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy gắn với nhu cầu thực tiễn. Đây cũng là dịp để kết nối doanh nghiệp với nhà trường, mở rộng cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.



Diễn ra từ ngày 27/3, Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần thứ 16 được chia thành hai bảng thi phù hợp với từng nhóm đối tượng, qua đó bảo đảm tính công bằng và sát với trình độ đào tạo. Cụ thể, Bảng A dành cho học sinh hệ 9+, đã tốt nghiệp trung học cơ sở, tập trung vào các nghề mang tính nền tảng và ứng dụng cao như: Phát triển website, thiết kế đồ họa, lắp đặt cáp mạng thông tin, kế toán doanh nghiệp, cơ điện tử, điều khiển tự động, phục vụ phòng và chăm sóc sắc đẹp. Đây là nhóm thí sinh đang trong giai đoạn hình thành kỹ năng nghề, do đó các nội dung thi chú trọng đánh giá khả năng thực hành cơ bản, tính chính xác và tác phong nghề nghiệp.



Trong khi đó, Bảng B dành cho học sinh, sinh viên hệ 12+, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, với yêu cầu cao hơn về kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành. Các nghề dự thi đa dạng, bao gồm: Thiết kế đồ họa, phát triển website, quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin, thiết kế kỹ thuật cơ khí, hướng dẫn viên du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn, điện, điều khiển tự động, kế toán doanh nghiệp, phục vụ phòng và phục vụ nhà hàng. Ở bảng thi này, thí sinh không chỉ thể hiện tay nghề vững vàng mà còn phải vận dụng tư duy sáng tạo, khả năng xử lý tình huống và thích ứng với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.



Trải qua gần một tháng tranh tài sôi nổi và nghiêm túc, Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2026 thu hút 711 thí sinh đến từ 37 trường trung cấp, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố tham gia, tranh tài ở 14 ngành nghề tại 8 hội đồng thi. Các thí sinh đã thể hiện trình độ tay nghề vững vàng, tư duy sáng tạo và bản lĩnh nghề nghiệp của thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng nghề trong học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.



Ban Tổ chức đã trao giải toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Trong đó, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh với 4 giải Nhất, 1 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Giải Nhì toàn đoàn được trao cho Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức với 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Giải Ba toàn đoàn thuộc về Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại với 2 giải Nhất, 1 giải Nhì và 5 giải Khuyến khích. Giải Khuyến khích toàn đoàn được trao cho Trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh với 2 giải Nhất và 2 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức tặng thư cảm ơn tới các doanh nghiệp đồng hành cùng Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề”. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN Ở nội dung cá nhân và đồng đội, Ban Tổ chức đã tuyên dương và trao thưởng cho các thí sinh đạt thành tích cao, gồm 21 giải Nhất, 22 giải Nhì, 22 giải Ba và 46 giải Khuyến khích.



Vượt qua 45 thí sinh để đạt thành tích cao nhất, sinh viên Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã xuất sắc giành giải Nhất ở nội dung Phục vụ phòng (Bảng B) chia sẻ: Hội thi được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và công bằng; nội dung thi bám sát chương trình đào tạo, đồng thời cập nhật yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, giúp thí sinh có cơ hội vận dụng linh hoạt kiến thức và kỹ năng đã được học. Hội thi còn là dịp để học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp và tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động. Lễ ký kết biên bản phối hợp với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tham gia Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề”. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình tổng kết và trao giải, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố đã ký kết biên bản phối hợp với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tham gia Hội thi. Các đơn vị tham gia ký kết gồm: Công ty TNHH WESet English Center; Công ty Cổ phần Green Speed; Công ty Cổ phần Takahiro và Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Sài Gòn King Land./.