Tăng cơ hội tiếp cận vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

Hội viên phụ nữ phấn khởi nhận nguồn vốn vay. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN.



Tại chương trình, các hội viên được giới thiệu về phương thức vay vốn và mục đích sử dụng vốn. Theo đó, mỗi hội viên được tiếp cận nguồn vốn từ 20 - 50 triệu đồng, với hình thức tín chấp, lãi suất 0,69%/tháng. Nguồn vốn vay chủ yếu phục vụ đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, cải tạo vườn, đồng thời hỗ trợ các hộ dân phát triển nghề truyền thống tàu hủ ky Mỹ Hòa trên địa bàn phường Cái Vồn.



Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cái Vồn Nguyễn Thị Thành cho biết, thời gian qua, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn đã được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, các chương trình tín dụng hiện nay vẫn còn giới hạn về đối tượng thụ hưởng, trong khi nhiều hội viên có nhu cầu phát triển kinh tế nhưng chưa có điều kiện tiếp cận nguồn vốn phù hợp. Vì vậy, nguồn vốn tài chính vi mô được giải ngân lần này có ý nghĩa thiết thực, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng cho phụ nữ, nhất là những hội viên có nhu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế hộ gia đình. Nguồn vốn sẽ giúp nhiều phụ nữ chủ động hơn trong việc mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội viên, thường xuyên theo dõi, nhắc nhở sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ phát triển ngành nghề và các mô hình kinh tế phù hợp.

Đại diện lãnh đạo phường Cái Vồn và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long trao vốn vay cho hội viên phụ nữ. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN.



Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, dự kiến trong năm 2026, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh sẽ hoàn tất các quy trình và giải ngân vốn tài chính vi mô khoảng 8 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế. Thông qua chương trình, Quỹ mong muốn tiếp tục mở rộng nguồn vốn vay đến hội viên phụ nữ, nhất là tại những địa bàn trước đây chưa được tiếp cận với các chương trình tín dụng của Quỹ. Nguồn vốn vay này sẽ góp phần tạo điều kiện cho phụ nữ và các hộ sản xuất đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa nhấn mạnh, bên cạnh việc hỗ trợ vốn, các hoạt động của Quỹ còn tạo cơ hội để phụ nữ học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, phát huy năng lực, sở trường của bản thân. Thông qua chương trình, hội viên đã phát triển hiệu quả các mô hình còn tạo thêm việc làm cho lao động nữ tại địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng trong cộng đồng phụ nữ.

Hiện Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Vĩnh Long đang triển khai 8 chương trình tài chính vi mô với hoạt động trọng tâm là hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 300 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 23.000 thành viên tiếp cận nguồn vốn. Bên cạnh đó, các chương trình tài chính vi mô còn đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho thành viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương và chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống./.