Tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 23/3 đến 25/3/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn chỉnh Đề án, hồ sơ theo quy định để trình tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa mới. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN

Tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai nêu rõ, việc công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I nhằm tạo động lực liên kết phát triển nhanh với trung tâm kinh tế lớn của quốc gia và quyết tâm xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố cửa ngõ chiến lược, cực tăng trưởng đa chức năng, trung tâm kết nối các vùng kinh tế phía Nam về hàng không - công nghiệp công nghệ cao - logistics - thương mại biên giới - nông nghiệp công nghệ cao - đổi mới sáng tạo với đặc trưng “thành phố sân bay”; qua đó làm đòn bẩy chiến lược, kết nối toàn cầu, phát triển ngang tầm với các thành phố sân bay lớn trong khu vực và quốc tế.

Tỉnh Đồng Nai nằm ở trung tâm vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng Nai là một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn (quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước, thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 5 cả nước). Có vị trí chiến lược, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Tây Nguyên, Nam trung Bộ và có tới trên 258,9 km đường biên giới; khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư được kỳ vọng sẽ là điểm trung chuyển quan trọng, gắn kết thương mại nội địa với quốc tế.



Nhiều năm qua, hạ tầng giao thông của Đồng Nai đã từng bước được đầu tư hình thành hệ thống giao thông kết nối đồng bộ với đầy đủ 5 phương thức giao thông, gồm đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường hàng hải và đường thủy nội địa với Cảng hàng không quốc tế Long Thành diện tích 5.000 ha, công suất 100 triệu hành khách/năm, 5 triệu tấn hàng hóa/năm là dự án có quy mô lớn bậc nhất Đông Nam Á.



Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc tỉnh đạt tiêu chí đô thị loại I để thành lập thành phố Đồng Nai được xem là động lực quan trọng giúp tỉnh từng bước hình thành trung tâm dịch vụ logistics quy mô lớn của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam; là nền tảng then chốt để Đồng Nai tham gia sâu hơn vào các mạng lưới logistics và chuỗi cung ứng khu vực, đồng thời mở rộng kết nối với các hành lang kinh tế quốc tế như Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Bán đảo Đông Dương, Hành lang kinh tế phía Nam (SEC), Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC), Hành lang kinh tế Ấn Độ - Tiểu vùng Mekong.



Hiện nay tỉnh Đồng Nai có diện tích hơn 12.737 km2, dân số gần 4,5 triệu người. Năm 2025 GRDP của tỉnh khoảng 677.932 tỷ đồng, thu ngân sách trên 102.962 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng/người, đóng góp 5% GDP của cả nước.



“Việc thông qua Đề án công nhận khu vực tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I để thành lập thành phố Đồng Nai là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có cơ sở thực tiễn rõ ràng. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về tên gọi gắn với đơn vị hành chính, mà là bước chuyển quan trọng về mô hình phát triển và mô hình quản trị, nhằm đưa Đồng Nai từ vị thế một tỉnh công nghiệp lớn vươn lên thành đô thị cấp vùng, có năng lực điều phối không gian phát triển, liên kết hạ tầng, phân bổ nguồn lực và dẫn dắt tăng trưởng cho toàn khu vực”, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết.



Phát biểu tại kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai cho rằng nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường và tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là niềm vinh dự lớn của chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Nai; có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển, mở ra trang sử mới cho Đồng Nai, tạo động lực tăng trưởng mới cho cả khu vực phía Nam và cả nước.



Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định tỉnh sẽ kiến tạo mô hình phát triển mới, chuyển từ “tỉnh công nghiệp” sang “thành phố công nghiệp – đô thị – dịch vụ hiện đại”, phát triển theo chiều sâu, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.