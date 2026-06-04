Tận dụng tiềm năng du lịch sinh thái thu hút trải nghiệm của khách quốc tế

Du khách mua sắm các đặc sản địa phương tại điểm du lịch cồn Thới Sơn, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Đây là tín hiệu vui cho ngành Du lịch nhờ những nỗ lực xây dựng, quảng bá và thu hút khách du lịch cũng như đầu tư, xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng mang bản sắc riêng của địa phương.



Khai thác thế mạnh về du lịch sinh thái



Đồng Tháp đã hình thành 3 vùng sinh thái tự nhiên gồm vùng du lịch hệ sinh thái nước ngọt, vùng du lịch hệ sinh thái ngập mặn và vùng du lịch hệ sinh thái nước ngập phèn. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển du lịch để tạo bước đột phá mới trong bản đồ du lịch ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi vùng sinh thái mang đặc điểm riêng giúp thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 15% - tỉ lệ cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó, xu hướng du lịch của khách quốc tế trong những năm gần đây là trải nghiệm, khám phá các vùng nông thôn, tham gia các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa địa phương…



Từ đầu năm đến nay, tổng lượt khách du lịch đến Đồng Tháp đạt 4,17 triệu lượt, đạt 52,1% kế hoạch năm, trong đó có 308.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu trực tiếp từ khách du lịch là 2.140 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2025.



Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Việt Nhật tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, trong những tháng đầu năm 2026, du khách quốc tế và khách nội địa đặt tour của công ty đến Đồng Tháp tham quan, du lịch tăng mạnh. Các điểm du lịch của tỉnh Đồng Tháp như bãi biển Tân Thành (xã Gò Công Đông), trại rắn Đồng Tâm hay tên khác là Trung tâm Nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu Cục Hậu cần Quân khu 9 (xã Kim Sơn), cồn Thới Sơn (phường Mỹ Tho), làng cổ Đông Hòa Hiệp (xã Cái Bè), cồn Tân Phong (xã Ngũ Hiệp)… đều thu hút đông khách du lịch đến tham quan, vui chơi.



Khi đến tham quan những điểm du lịch trên, du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên với những vườn cây trĩu quả ở cồn Thới Sơn, thưởng thức trà mật ong thiên nhiên và nghe đờn ca tài tử; tận mắt xem những ngôi nhà cổ Nam Bộ xưa hơn 100 năm ở làng cổ Đông Hòa Hiệp cùng trải nghiệm nếp sống của người dân miệt vườn hiền hòa, chân chất, thật thà…



Ông Nguyễn Văn Thanh Sơn, chủ Điểm Trà mật ong Kỳ Lân, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: Lượng khách đến du lịch vào những tháng đầu năm nay tăng mạnh hơn; trung bình mỗi ngày, điểm đón từ 400 - 500 khách dừng chân, uống trà và mua sắm sản phẩm từ mật ong, đặc sản trái cây…



Khách du lịch trải nghiệm tại Trại rắn Đồng Tâm, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Ngoài ra, đông đảo du khách cũng thích thú khi đến tham quan và trải nghiệm thú vị như thưởng thức các món ăn dân dã vùng Nam Bộ, hòa mình cùng với thiên nhiên, tìm hiểu cuộc sống hoang dã, tìm kiếm các loài lưỡng cư như đom đóm, bướm, chim cò, le le... ở điểm du lịch nổi tiếng Vườn Quốc gia Tràm Chim (xã Tràm Chim), nơi được công nhận khu Ramsar thứ 2 của Việt Nam và là khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới.



Bên cạnh đó, du khách còn có thể trải nghiệm hoạt động “Một ngày làm nông dân” ở Khu di tích Xẻo Quít (xã Mỹ Hiệp); chèo xuồng ngắm cảnh, câu cá thư giãn, phục vụ ẩm thực ở Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng; check-in cánh đồng sen đang nở rộ tại Khu di tích Gò Tháp (xã Tháp Mười)…



Hướng tới phát triển bền vững



Ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cho biết: Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, tỉnh đảm bảo thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, ngành Du lịch tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, chương trình, dự án, đề án cũng như cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển du lịch.



Ngành đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được thực hiện đa dạng, hiệu quả qua hoạt động tổ chức Hội nghị giới thiệu, quảng bá du lịch tỉnh đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch của tỉnh cùng Thành phố Hồ Chí Minh; giới thiệu tiềm năng du lịch, thúc đẩy xây dựng sản phẩm liên kết, nâng cao chất lượng dịch vụ; tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Địa phương chú trọng chuyển đổi số trong ngành du lịch; số hóa các thông tin, tài liệu về điểm đến, hướng tới hình thành, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.



Trong tương lai, để trở thành một trong những điểm du lịch sinh thái quan trọng trong tỉnh nói riêng cũng như Nam Bộ nói chung, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng của các hệ sinh thái tự nhiên của từng vùng, truyền thống lịch sử, văn hóa lễ hội, du lịch sinh thái nông lâm nghiệp… để tạo ra những sản phẩm du lịch mới, đặc trưng, hấp dẫn.



Tỉnh Đồng Tháp có trên 150 điểm du lịch gắn với hoạt động nông nghiệp, cộng đồng và làng nghề, du lịch sinh thái trải dài từ biên giới Campuchia đến biên giới biển Gò Công. Trong đó, có 32 điểm du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là điểm du lịch theo tiêu chuẩn Luật Du lịch năm 2017, 14 sản phẩm OCOP. Toàn tỉnh có 91 doanh nghiệp lữ hành, hơn 400 hướng dẫn viên du lịch, 455 cơ sở lưu trú với trên 7.900 phòng (59 khách sạn được xếp hạng từ 1-3 sao, 396 cơ sở lưu trú đủ điều kiện kinh doanh).



Năm 2026, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu thu hút tổng lượt khách du lịch đến địa phương đạt 8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 870.000 lượt; tổng thu du lịch đạt 4,8 ngàn tỷ đồng./.