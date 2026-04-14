Tân binh công an nhân dân rèn chí, luyện thân trên thao trường nắng gió

* Nhanh chóng bắt nhịp

Tại thao trường của Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) đóng chân tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, từ sáng sớm, khi tiếng còi báo thức vang lên, hàng nghìn chiến sĩ trẻ nhanh chóng tập hợp, bắt đầu một ngày huấn luyện mới. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ huấn luyện, các nội dung cơ bản như điều lệnh đội ngũ, võ thuật, thể lực, kỹ năng quân sự được triển khai bài bản. Từ những ngày đầu nhập ngũ còn nhiều bỡ ngỡ, khái niệm “kỷ luật thép” đã thấm vào từng bữa ăn, giấc ngủ của mỗi tân binh khi tham gia huấn luyện.

Cán bộ huấn luyện Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 điều chỉnh tư thế ngắm bắn cho nữ tân binh. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Chiến sĩ Trần Hoa Đông, ngụ xã Phước An, tỉnh Đồng Nai cho biết, do lần đầu phải rời xa sự bao bọc của gia đình, Đông không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà, tâm lý còn nhiều bỡ ngỡ. Dù những ngày đầu mới nhập ngũ nhưng cường độ huấn luyện cao, các nội dung điều lệnh, thể lực đòi hỏi nghiêm túc, kỷ luật khiến Đông gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, động viên của chỉ huy, đồng đội, đến nay Đông đã dần thích nghi, bắt nhịp với môi trường, cường độ tập luyện cao.

“Dù mới bước vào huấn luyện được hơn một tháng, nhưng bản thân tôi và đồng đội đã có được nhiều kỷ niệm đáng nhớ, những bài học đắt giá phải trải qua, từ đó rèn luyện bản thân vững vàng hơn. Nhớ nhất là trong những ngày đầu, tay chân còn lóng ngóng, gấp chăn mền không thẳng nên tôi và các đồng đội đã bị phạt, phải thực hiện nhuần nhuyễn các kỹ thuật gấp chăn, mền giữa trưa nắng suốt 30 phút”, chiến sĩ Trần Hoa Đông chia sẻ.

Với những chiến sĩ trẻ, đây là lần đầu tiên trải qua cường độ luyện tập cao, sinh hoạt theo giờ giấc chặt chẽ. Tuy vậy, chính trong môi trường ấy, tinh thần đồng đội, sự sẻ chia, động viên lẫn nhau, sự giúp đỡ của cán bộ chỉ huy đã giúp các chiến sĩ vượt qua những khó khăn ban đầu.

Đại úy Đậu Đình Nhật, cán bộ Ban Huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 cho biết, trong thời gian huấn luyện theo chương trình khung, các chiến sĩ mới được trang bị toàn diện các nội dung về điều lệnh, quân sự, võ thuật, chính trị và rèn luyện thể lực. Qua đó, học viên từng bước nắm vững những kiến thức cơ bản về chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật, tạo nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Theo Đại úy Đậu Đình Nhật, các chiến sĩ mới đến từ nhiều địa phương khác nhau, có sự khác biệt về phong tục, tập quán, lần đầu tiếp xúc với môi trường kỷ luật tập trung. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, cán bộ huấn luyện luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tăng cường chia sẻ, đồng hành, giúp các chiến sĩ nhanh chóng thích nghi, bắt nhịp với cường độ luyện tập cao để hoàn thành nhiệm vụ.

* Thao trường nắng gió tôi rèn bản lĩnh

Trên thao trường nắng gió, những giọt mồ hôi rơi nhiều hơn sau mỗi vòng chạy hay mỗi bài tập thể lực. Với các tân binh, họ đang dần vượt qua những bỡ ngỡ giữa đời thường, trở thành những chiến sĩ mang trên mình kỷ luật thép, vững vàng nơi thao trường đầy nắng gió. Đây sẽ là tiền đề vững chắc để những tân binh sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Không thua kém những chiến sĩ nam, các nữ tân binh trên thao trường cũng không tỏ ra yếu thế. Dù phải gác lại những sở thích cá nhân, làm quen với súng đạn, võ thuật và những bài tập hành quân trong điều kiện khắc nghiệt, các cô gái vẫn giữ vững tinh thần, quyết tâm cao nhất.

Nữ chiến sĩ Nguyễn Ngọc Yến Nhi, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 chia sẻ, màu áo xanh Cảnh sát không chỉ là niềm tự hào mà còn là thử thách lớn về sự kiên nhẫn và ý chí. Là nữ, Yến Nhi gặp nhiều khó khăn hơn so với các đồng đội nam, đặc biệt về thể lực, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn trong từng nội dung huấn luyện. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường trên thao trường cũng là trở ngại không nhỏ đối với phái yếu.

Dưới nền nhiệt 36 độ C, các chiến sĩ mới vẫn miệt mài luyện tập trên thao trường. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

“Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của cán bộ quản lý và sự giúp đỡ của đồng đội, tôi đã dần hòa nhập với môi trường kỷ luật. Với tôi, những khó khăn trong huấn luyện chính là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, vượt qua giới hạn của bản thân và trưởng thành hơn từng ngày”, Nguyễn Ngọc Yến Nhi cho biết.

Đại úy Đinh Thanh Trường, Trưởng ban Huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 cho biết, sau hơn một tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường kỷ luật của lực lượng vũ trang tập trung. Trung tâm đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện phương châm “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn cụ thể từng động tác tư thế đến lễ tiết, tác phong, lời ăn tiếng nói hằng ngày. Qua đó, các chiến sĩ từng bước hình thành tác phong chính quy, chấp hành nghiêm điều lệnh, sớm thích nghi với môi trường huấn luyện.

Đại úy Đinh Thanh Trường đánh giá, các chiến sĩ nghĩa vụ năm nay có thể trạng tương đối tốt, sức khỏe ổn định, khả năng nhận thức nhanh, tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc. Dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ huấn luyện và sự quản lý chặt chẽ của đơn vị, các chiến sĩ đã tiếp thu tốt các nội dung được truyền đạt, tích cực, hăng say luyện tập, từng bước nâng cao bản lĩnh, thể lực và kỹ năng, đáp ứng yêu cầu đề ra./.