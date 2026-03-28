Tầm nhìn đến sau năm 2065, Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu

* Tầm nhìn đến 100 năm (sau năm 2065), Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 của thành phố; Kế hoạch tài chính 5 năm thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 của thành phố; Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội; Đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong kỷ nguyên mới...



Thông tin những nội dung chính về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ không gian địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội (126 xã, phường). Phạm vi nghiên cứu không gian vùng mở rộng nghiên cứu kết nối với Vùng Thủ đô Hà Nội (gồm Hà Nội và 5 tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình), Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng Trung du miền núi phía Bắc và các tuyến hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế để xác lập cấu trúc chùm đô thị vùng, trong đó Hà Nội đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt toàn vùng.



Quy mô diện tích đất tự nhiên khoảng 3.359,84 km2 (335.984 ha). Quy mô dân số (bao gồm dân số thường trú và dân số quy đổi, tạm trú, khách vãng lai, làm việc, học tập, giao thương, khách nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, khách du lịch): Giai đoạn đến năm 2035 đạt khoảng 14 - 15 triệu người; giai đoạn đến năm 2045 đạt khoảng 15 - 16 triệu người; giai đoạn đến năm 2065 đạt khoảng 17 - 19 triệu người. Tầm nhìn dài hạn sau năm 2065 - 2085 và xa hơn cơ bản giữ ổn định, khống chế quy mô dân số tối đa không quá 20 triệu người; đảm bảo quy chuẩn về mật độ dân số (có thể đáp ứng ngưỡng chịu tải tối đa khoảng 22 - 25 triệu người với dự báo phát triển gia tăng tạm trú, khách vãng lai, làm việc, học tập...).



Mục tiêu tổng quát đến năm 2035, Thủ đô Hà Nội cơ bản trở thành thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2045, hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu, ngang tầm Thủ đô các nước phát triển. Đến năm 2065 và sau năm 2065, trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô quốc tế có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.



Quy hoạch cũng định hình cấu trúc đô thị theo không gian phát triển mở: “Đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”; lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, trung tâm, gắn kết chặt chẽ với Vùng Thủ đô, Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế. Tầm nhìn đến 100 năm (sau 2065), Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, đại đô thị văn hiến - thông minh - sáng tạo - sinh thái tiêu biểu trên thế giới...

Trình bày báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 của thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững theo mô hình tăng trưởng mới, thực sự trở thành đô thị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ và nguồn lực của đất nước; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực. Cùng với đó, Hà Nội giữ vai trò là hạt nhân, cực tăng trưởng và động lực dẫn dắt phát triển Vùng Thủ đô, Vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước...



Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030: Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 11%/năm; GRDP bình quân đầu người 12.000 USD; tỷ trọng kinh tế số 40% GRDP; tỷ trọng công nghiệp văn hóa trong GRDP khoảng 8%; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 5,0 triệu tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa 65 - 70%; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu đi lại của người dân; tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị đạt 70%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 80%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt từ 85%.

* Khát vọng phát triển Thủ đô phải được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu khẳng định, những nội dung trình tại hội nghị bảo đảm tính đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu phát triển với nguồn lực tài chính và tổ chức thực hiện; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô nhanh và bền vững.

Đồng tình với các chỉ tiêu chủ yếu đưa ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 của thành phố, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đình Phạm Quang Thanh cho rằng, yêu cầu vừa tăng trưởng cao vừa phải phát triển bền vững trong dài hạn, do đó cùng với tăng năng suất lao động, đầu tư sẽ là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới này, trong đó đầu tư công sẽ là trụ cột để dẫn dắt đầu tư.

Còn Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Nguyễn Việt Hà đánh giá, đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được chuẩn bị rất kỹ, đã tiếp thu những tinh hoa của Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô và đồng bộ với các nghị quyết của Trung ương. Theo ông Nguyễn Việt Hà, xã Gia Lâm nằm trong cực tăng trưởng kinh tế phía Đông và trên cơ sở khai thác cái trục động lực Quốc lộ 5 và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với một hệ thống các dự án cảng cạn và trung tâm logistics. Do đó, trong quy hoạch kết hợp được cả cảng đường thủy và đường bộ sẽ tăng cường năng lực logistics cho địa phương cũng như kết nối giữa vùng Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: "Chúng ta đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, áp lực rất lớn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội lịch sử để bứt phá. Khát vọng phát triển Thủ đô không phải là khẩu hiệu, mà phải được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ. Toàn Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố phải biến tinh thần của Hội nghị lần này thành hành động thống nhất, hiệu quả; biến chủ trương thành chương trình; biến kế hoạch thành sản phẩm; biến quyết tâm thành chuyển biến thực tế; biến khát vọng phát triển thành thành quả cụ thể, đo đếm được".

Bí thư Thành ủy đề nghị toàn hệ thống chính trị thành phố tiếp tục phát huy cao nhất trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, đến cùng hơn, để xây dựng Thủ đô Hà Nội./.