Tạm dừng khai thác đoạn cao tốc Hậu Giang – Cà Mau từ 13 giờ ngày 16/3

Đơn vị thi công khắc phục các vị trí bị lún trên cao tốc Hậu Giang - Cà Mau. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Ngày 15/3, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có thông cáo báo chí về việc tạm dừng khai thác tuyến chính dự án thành phần Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau).

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, dự án thành phần Hậu Giang - Cà Mau được đưa vào khai thác tạm từ ngày 19/1.

Sau gần hai tháng vận hành, dự án đã phát huy hiệu quả khi phục vụ người dân đi lại thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Bên cạnh đó, dự án góp phần giảm ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, rút ngắn thời gian di chuyển từ Cần Thơ về Cà Mau.

Tuy nhiên, trên tuyến còn một số hạng mục phụ trợ cần tiếp tục thi công hoàn thiện. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi đưa vào khai thác chính thức, đơn vị quyết định tạm dừng việc khai thác tạm tuyến cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau từ 13 giờ ngày 16/3.

"Trong thời gian tạm dừng khai thác, các phương tiện di chuyển theo hướng từ Cần Thơ đến Cà Mau có thể đi theo tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang đến nút giao IC5 để ra QL61 hoặc di chuyển trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp và Quốc lộ 1A như trước đây", Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông báo.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài hơn 110 km, tổng mức đầu tư khoảng 27.523 tỷ đồng. Dự án được chia thành hai dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Trong số đó dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau có mức đầu tư 17.152,65 tỷ đồng và đoạn Cần Thơ - Hậu Giang là 10.370,74 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc với quy mô 4 làn xe, đóng vai trò trục giao thông động lực, tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, khu công nghiệp và cảng biển trọng yếu trong khu vực Tây Nam Bộ.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đi qua địa phận nhiều địa phương gồm thành phố Cần Thơ với chiều dài 64,25 km, tỉnh An Giang 17,05 km và tỉnh Cà Mau 29,573 km. Điểm đầu dự án đặt tại Km15+350 giao với tuyến nối đường Nam Sông Hậu - Quốc lộ 1 thuộc phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, kết nối với dự án cầu Cần Thơ 2 trong quy hoạch; trong khi điểm cuối kết thúc tại Km126+223 giao với đường Hành lang ven biển phía Nam thuộc xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Quy mô xây dựng dự án trong giai đoạn phân kỳ đầu tư bao gồm 4 làn xe với bề rộng nền đường 17 m, trong khi giai đoạn hoàn chỉnh sẽ được mở rộng lên 24,75 m. Toàn tuyến được trang bị hệ thống hạ tầng đồng bộ như trạm thu phí không dừng và hệ thống giao thông thông minh ITS để nâng cao hiệu quả quản lý vận hành.

Trước đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 22/12/2025./.