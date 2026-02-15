Tái sử dụng dữ liệu số để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Người dân tỉnh Đắk Lắk góp ý Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng thông qua ứng dụng VNeID. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Công văn nêu: Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quy định tại Luật Chuyển đổi số ngày 11/12/2025, Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày. 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, công tác cải cách thủ tục hành chính đã được các cấp, các ngành quan tâm, tổ chức triển khai có hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, bước đầu tạo được niềm tin và sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, đến nay mới có 5 bộ công bố phạm vi thông tin trong cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính. Việc công bố, công khai lại bộ thủ tục hành chính nêu trên hầu hết thiếu thông tin về trình tự, cách thức thực hiện mới, do đó chưa tạo thuận lợi trong thực hiện; các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa đáp ứng yêu cầu cập nhật đầy đủ, chính xác, kết nối, chia sẻ để khai thác, cắt giảm thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Đồng thời, qua khảo sát, nắm bắt tình hình tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã thời gian qua, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, một số cơ quan, tổ chức vẫn yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hoặc cung cấp thông tin cá nhân, các giấy tờ đã tích hợp vào Ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Bên cạnh đó, trong quá trình giải quyết công việc, một số tổ chức không phải là cơ quan hành chính nhà nước (doanh nghiệp, ngân hàng, công ty cấp nước, trường học…) yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao có chứng thực mặc dù đã có bản chính đối chiếu, hoặc cung cấp thông tin trong các giấy tờ đã tích hợp và được chia sẻ từ VNeID.

Tình trạng này cho thấy sự thiếu nhất quán trong áp dụng pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính và công việc của cơ quan, tổ chức; tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế, gây phiền hà, phát sinh chi phí cho đối tượng thực hiện; đồng thời tạo ra áp lực không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước, nhất là Ủy ban nhân dân cấp xã khi phải thực hiện thêm thủ tục hành chính để xác nhận thông tin cho công dân.

*Tuyệt đối không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quy định tại Luật Chuyển đổi số, Nghị định số 278/2025/NĐ-CP, Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, Nghị quyết số 214/NQ-CP, Nghị quyết số 71/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành, công bố tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng thông tin trên các cơ sở dữ liệu quy định tại điểm a, b, đ khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng đơn giản, thuận lợi, tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ để giải quyết thủ tục hành chính.

Quán triệt các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý chủ động khai thác, tái sử dụng và tuyệt đối không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, giấy tờ đã tích hợp và được chia sẻ từ VNeID. Chủ động phối hợp với các bộ quản lý cơ sở dữ liệu để xử lý kịp thời các trường hợp thông tin không đầy đủ, sai lệch, chưa cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia và tại Bộ phận một cửa danh mục thành phần hồ sơ đã được thay thế bằng dữ liệu điện tử; kèm theo hướng dẫn đầy đủ, cụ thể để người dân, doanh nghiệp biết và giám sát việc thực hiện.

Tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, trong quá trình giải quyết công việc cho cá nhân, không yêu cầu cá nhân phải chứng thực các thông tin đã có và được chia sẻ từ VNeID.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp phản ánh kịp thời đến đường dây nóng của các bộ, ngành, địa phương trong trường hợp bị yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ nêu trên.

*Đồng bộ dữ liệu và triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo mô hình "một cửa số" tập trung

Tăng cường tiếp nhận, xử lý dứt điểm phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về việc yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ có thể khai thác trong các cơ sở dữ liệu, VNeID; công khai kết quả xử lý theo quy định.

Trong phạm vi thẩm quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định, yêu cầu về tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Các bộ quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khẩn trương rà soát, hoàn thành việc công bố phạm vi thông tin trong cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP.

Định kỳ hằng tháng, cung cấp thông tin về kết quả cung cấp, chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu cho các bộ, ngành, địa phương để cắt giảm thủ tục hành chính.

Khẩn trương tập trung xây dựng, hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo yêu cầu tại Nghị định số 278/2025/NĐ-CP, Nghị quyết số 214/NQ-CP, Nghị quyết số 71/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP và kết nối, chia sẻ dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", đồng bộ dữ liệu chủ và dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo mô hình "một cửa số" tập trung.

Hướng dẫn bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố kết nối để khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu, trong đó xác định rõ các trường thông tin cần thiết phục vụ cho việc khai thác, sử dụng; ban hành hướng dẫn và phối hợp triển khai kết nối để khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP.

Hỗ trợ địa phương trong quá trình tập huấn, hướng dẫn quy trình xử lý hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của bộ, ngành theo hướng "cầm tay chỉ việc" cho cán bộ giải quyết thủ tục hành chính, nhất là việc khai thác, lưu trữ các thông tin trong thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được chia sẻ từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, VNeID.

*Tích hợp chức năng quản lý đăng nhập tập trung sử dụng VNeID

Công văn nêu rõ yêu cầu về việc kịp thời rà soát, khắc phục sai sót, cập nhật bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, nhất quán của dữ liệu; thường xuyên phát triển, nâng cấp, tích hợp, kết nối các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; tạo điều kiện để các cơ quan có thẩm quyền khai thác, sử dụng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Phối hợp xử lý kịp thời các phản ánh về tình trạng thông tin không đầy đủ, sai lệch, chưa cập nhật trong cơ sở dữ liệu, không để người dân, doanh nghiệp phải bổ sung giấy tờ nhiều lần do lỗi kết nối, cập nhật dữ liệu. Triển khai tích hợp chức năng quản lý đăng nhập tập trung sử dụng VNeID đối với các tài khoản cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo tham gia giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ Công an khẩn trương hướng dẫn các bộ kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung với hệ thống định danh và xác thực điện tử; hướng dẫn khai thác thông tin người dân, doanh nghiệp trong ứng dụng VNeID phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 39/TTg-KSTT ngày 9/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ, để bảo đảm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung.

Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP và kết quả thực hiện Công văn này, trong phạm vi thẩm quyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.