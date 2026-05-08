Tái hiện hành trình 71 năm rực rỡ của thành phố Cảng qua ống kính

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Triển lãm giới thiệu tới công chúng 300 ảnh, bản trích được sưu tầm từ nhiều nguồn như: Thông tấn xã Việt Nam; Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng; Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố; Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hải Phòng, Bảo tàng Quân khu 3, Bảo tàng Hải Phòng…

Không gian triển lãm chia thành các cụm chủ đề: Tư liệu về ngày giải phóng thành phố Hải Phòng; Bác Hồ về thăm Hải Phòng; Thành tựu về chính trị- kinh tế-xã hội-quốc phòng, an ninh của thành phố và Thành tựu về di sản văn hóa thành phố Hải Phòng. Triển lãm giới thiệu những bức ảnh đen trắng về một một mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố ngày 13/5/1955 - Hải Phòng hoàn toàn giải phóng. Bên cạnh đó, triển lãm cũng trưng bày những hình ảnh tiêu biểu, chân thực phản ánh không khí lao động sản xuất, xây dựng đô thị, phát triển hạ tầng, an sinh xã hội cùng nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế, giáo dục của thành phố trong những năm gần đây.

Thông qua lượng thông tin hình ảnh phong phú và những hình ảnh tư liệu quý, sự kiện có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua lao động sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, phát triển bền vững.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Ông Đào Xuân Hùng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh 26 phường Lê Chân chia sẻ: Sau khi tham quan những hình ảnh trưng bày, ông và đồng đội như được sống lại ký ức về những ngày tháng lịch sử không thể nào quên của thành phố Hải Phòng năm xưa. Nhìn ngắm thành phố hôm nay với nhiều công trình khang trang, hiện đại, không gian thành phố ngày càng rộng lớn, nhiều đổi mới, chúng tôi rất vui mừng vì thành phố đang ngày càng phát triển.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, Ban tổ chức mong muốn thông qua triển lãm thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân qua chặng đường 71 năm xây dựng và phát triển thành phố; tri ân sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng thành phố; đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Thiết thực chào mừng 71 năm giải phóng thành phố Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2026), sự kiện còn là dịp để mỗi người dân thành phố Cảng thêm tự hào về ký ức lịch sử hào hùng của thành phố và của dân tộc, về truyền thống Trung dũng - Quyết thắng, khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố quyết tâm xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố gương mẫu của cả nước như lời Bác Hồ đã căn dặn.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 25/5./.