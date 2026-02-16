Tác động của việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần

Theo kế hoạch dự phòng của DHS, khoảng 95% nhân viên TSA được xem là thiết yếu và phải tiếp tục làm việc dù không nhận lương trong thời gian ngân sách bị gián đoạn. Tuy nhiên, các hiệp hội du lịch và hàng không cảnh báo rằng nếu tình trạng kéo dài, thời gian chờ tại các trạm kiểm soát an ninh có thể gia tăng đáng kể.

Sân bay quốc tế Washington Dulles (IAD) ở bang Virginia, cách trung tâm thủ đô Washington khoảng 42km. Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Mỹ

Khác với lần ngừng hoạt động kéo dài 43 ngày vào năm ngoái, phần còn lại của chính phủ liên bang hiện đã có ngân sách đến ngày 30/9, bao gồm Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA). Do đó, các kiểm soát viên không lưu vẫn nhận lương bình thường, làm giảm nguy cơ hủy chuyến trên diện rộng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho biết chỉ cần một số nhân viên TSA vắng mặt đột xuất cũng có thể gây chậm trễ, đặc biệt tại các sân bay nhỏ chỉ có một trạm kiểm soát an ninh.