Tà áo dài Việt tỏa sắc giữa Praha trong “Thu trong nỗi nhớ”

Các em nhỏ và hội chị em thuộc Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu trong một tiết mục trình diễn áo dài. Ảnh Việt Thắng - P/v TTXVN tại Séc

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Séc phối hợp cùng Nghệ nhân ưu tú – Nhà thiết kế Lan Hương (đến từ Việt Nam) đồng tổ chức.

Chương trình quy tụ sự tham gia của Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Hội đồng Phu nhân, cùng nhiều hoa hậu, á hậu và người đẹp nhân ái Hoa hậu Áo dài Phu nhân Toàn châu Âu qua các thời kỳ. Sự hiện diện của họ mang đến sắc màu đa dạng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp Việt và thắt chặt tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt tại châu Âu.

Lấy cảm hứng từ Hà Nội mùa thu và sắc hoa Hà thành, chương trình giới thiệu các bộ sưu tập áo dài đặc sắc của NTK Lan Hương, biểu trưng cho nét duyên dáng, thanh lịch và chiều sâu văn hóa Việt. Mỗi tà áo dài là một lát cắt nghệ thuật kể về Hà Nội – nơi có những gánh hàng hoa sớm, những con phố nhỏ bảng lảng sương thu, và vẻ đẹp bình dị, trữ tình đã trở thành ký ức trong lòng nhiều thế hệ người Việt.

Phát biểu khai mạc, Bà Nguyễn Diệu Linh – Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc bày tỏ xúc động khi tham dự chương trình, đồng thời vinh dự được chào đón nghệ nhân áo dài Lan Hương với những thiết kế mang đậm dấu ấn không gian Hà Nội.

Bà nhấn mạnh, không gian thưởng trà là một điểm nhấn văn hóa độc đáo, góp phần tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật và đời sống.

“Chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa hướng về quê hương trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, mà còn là cầu nối giúp cộng đồng người Việt tại châu Âu thêm gắn bó, tự hào và tiếp tục gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam trên đất bạn,” bà chia sẻ.