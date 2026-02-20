Sức sống mới trên quê hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Đường giao thông nội đồng được bê tông hóa. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (bí danh Tô) sinh ngày 1/3/1906 trong gia đình công chức tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức (nay là xã Mộ Đức), tỉnh Quảng Ngãi. Suốt 75 năm hoạt động cách mạng, với 32 năm giữ trọng trách Thủ tướng Chính phủ, đồng chí là biểu tượng của sự tận tụy, liêm chính và trí tuệ lỗi lạc. Những năm tháng giữ chức Đặc phái viên của Trung ương Đảng và Chính phủ tại miền Nam Trung Bộ, đồng chí đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng vùng tự do Nam - Ngãi - Bình - Phú, thực hiện khẩu hiệu “tự lực cánh sinh”, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác Đồng (1/3/1906 - 1/3/2026), quê hương Mộ Đức lại rộn ràng hơn bao giờ hết. 120 năm - một hành trình của thời gian, nhưng cốt cách “người học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh” vẫn hiện hữu vẹn nguyên trong từng nếp nhà, từng ánh mắt tự hào của người dân nơi đây. Dọc theo các tuyến đường bê tông nông thôn trải rộng là màu xanh ngút ngàn của lúa xuân. Đôi bờ sông Thoa vững chãi với hệ thống đê được kiên cố hóa, bảo đảm tưới tiêu cho đồng ruộng phì nhiêu. Sự thay đổi ấy không chỉ là diện mạo bên ngoài mà là kết quả của quá trình bền bỉ khơi dậy nội lực từ niềm tự hào quá khứ để xây dựng tương lai.

Từ khát vọng đổi mới đến những con số biết nói

Tự hào là quê hương của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đảng bộ và nhân dân xã Mộ Đức kế thừa truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng để hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Theo ông Nguyễn Xuân Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mộ Đức, trọng tâm xuyên suốt của địa phương là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Kết quả minh chứng cho hướng đi đúng đắn: Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 1.491,2 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2024; thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/năm. Đặc biệt, xã đã hình thành được 6 cánh đồng mẫu lớn cho doanh thu cao trên 150 triệu đồng/ha/năm, thay đổi hoàn toàn phương thức sản xuất lạc hậu sang hướng hiện đại, bền vững.

Đi đôi với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng được chú trọng đặc biệt để tạo ra bộ máy trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy xã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, chú trọng bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức cho đảng viên. Nhờ đó, Đảng bộ xã liên tục đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, củng cố niềm tin tuyệt đối trong nhân dân.

Ông Phạm Hồng Thái (hơn 73 tuổi, thôn 2, xã Mộ Đức) chia sẻ: “Trong những năm qua, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đường sá, trường học, trạm y tế, đặc biệt là công trình văn hóa được xây dựng khang trang. Đời sống tinh thần đi lên, ai ai cũng phấn khởi, tự hào về quê hương mình”.

Sức sống mới còn lan tỏa đến từng lớp học, nơi 11/11 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Các trường không chỉ chú trọng giáo dục văn hóa mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số với giáo trình điện tử, sổ điểm điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Đây chính là nền tảng để thế hệ trẻ Mộ Đức tiếp bước cha ông, mang trí tuệ xây dựng quê hương trong kỷ nguyên mới.

Khát vọng vươn mình không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng mà còn hiện hữu trong từng mô hình nông nghiệp sạch, hữu cơ và các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm OCOP đang ngày càng mở rộng, khẳng định vị thế của nông sản địa phương trên thị trường.

Vững bước đi lên trong kỷ nguyên mới

Điểm nhấn quan trọng trong bức tranh Xuân 2026 chính là sự ổn định và hiệu quả sau hơn nửa năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ ngày 1/7/2025). Đây được coi là cuộc “cách mạng” về bộ máy hành chính tại địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực. Việc tinh giản biên chế và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đã giúp giảm gánh nặng ngân sách, đồng thời tạo ra cơ chế “phản ứng nhanh” trước những vấn đề dân sinh. Các thủ tục hành chính hiện được giải quyết thông suốt; nhiều hồ sơ về đất đai được xử lý trực tiếp tại cấp xã, loại bỏ khâu trung gian, giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức.

Đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN



Ông Trần Thiết, một người dân ở thôn Phước Vĩnh hồ hởi cho biết: “Trước đây, muốn làm giấy tờ đất đai là phải đi lại mấy lượt lên huyện, chờ đợi phản hồi từ nhiều cửa mệt mỏi lắm. Nay thì khác rồi, cán bộ xã nắm rõ hồ sơ, hướng dẫn tận tình và giải quyết ngay tại chỗ. Cái hay nhất là thủ tục nhanh gọn, rõ ràng, không còn cảnh ‘lòng vòng’. Người dân chúng tôi cảm thấy tiếng nói của mình được lắng nghe và giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở”.

Những con số thống kê cũng mang lại niềm tin lớn: Từ ngày 1/7 đến 20/12/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mộ Đức đã tiếp nhận hơn 2.350 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 94,5%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 97,86%. Hiện nay, 100% văn bản hành chính của xã đã được xử lý trên môi trường mạng, tạo nên phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.

Không dừng lại ở đó, xã Mộ Đức còn là điểm sáng về chuyển đổi số. Đến nay, 100% doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn đã sử dụng hóa đơn điện tử; các hộ kinh doanh nộp thuế qua ứng dụng Etax Mobile. Vai trò của 22 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn đã được phát huy tối đa trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Xuân Thái khẳng định, trong năm 2026, xã sẽ tiếp tục thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để hướng tới xây dựng chính quyền số toàn diện. Song song đó là chiến lược thu hút đầu tư vào các điểm du lịch sinh thái như Suối đá Hố Vực, Suối Mơ, du lịch nông thôn Đồng Kén gắn với dịch vụ sông Thoa và cây đa di sản. Các lễ hội truyền thống như lễ hội ngày mùa, lễ hội úp nơm cũng sẽ được duy trì và nâng tầm, tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc, gắn kết truyền thống với phát triển kinh tế du lịch.

Khép lại những ngày Tết đoàn viên, người dân quê hương cố Thủ tướng lại bắt tay vào lao động, sản xuất với một tâm thế tự tin. Xuân 2026 không chỉ mang đến sắc hoa rực rỡ mà còn mang đến niềm tin về mô hình quản lý hiện đại, hiệu quả. Với bộ máy chính quyền năng động, tâm huyết và sự đồng lòng của nhân dân, Mộ Đức đang vững bước đi lên, xứng đáng là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Quảng Ngãi cất cánh mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới./.