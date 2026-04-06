Sức mạnh mới cho y tế cơ sở

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cho biết: Hằng năm các đơn vị Quân dân y kết hợp ở tỉnh thường xuyên duy trì tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; phối hợp với Bộ Y tế, Cục Quân y cử cán bộ y tế tham gia các lớp tập huấn về kiến thức y học gia đình, tập huấn quân y đồn biên phòng và nhân viên y tế thôn bản các tỉnh biên giới.



Giai đoạn 2019-2025, các đơn vị đã tổ chức khám được 141.148 lượt người dân, điều trị nội trú cho 7.453 lượt người dân, cấp thuốc miễn phí cho người dân với tổng giá trị trên 3,1 tỷ đồng; phát 400 suất quà trị giá 140 triệu đồng.



Tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo ngành Y tế phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.142 lượt người dân xã Đồng Đăng và 300 người dân thị Bằng Tường tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Bên cạnh đó, việc kết hợp

quân dân y trong phòng, chống dịch bệnh được triển khai chặt chẽ, linh hoạt, sẵn sàng và ứng phó nhanh khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra.





Hằng năm, cán bộ, nhân viên y tế, quân y trên địa bàn tỉnh đã được tham gia huấn luyện kỹ thuật cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh;lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được tập huấn phòng, chống bão lụt; cho học sinh, sinh viên các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng trong tỉnh được tập huấn theo chương trình giáo dục quốc phòng. Hoạt động diễn tập phòng thủ được tỉnh triển khai và đạt kết quả cao.



Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn chia sẻ: Hiện nay, 65 trạm y tế trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Đội ngũ y, bác sỹ còn thiếu nên việc kết hợp quân dân y đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong khám, điều trị và phòng bệnh trên địa bàn. Tỉnh mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu khám, điều trị bệnh theo chương trình Quân dân y kết hợp.



Hoạt động Quân dân y kết hợp đã góp phần nâng cao năng lực phổi hợp, chỉ huy, điều hành giữa lực lượng quân sự và dân sự, y tế trong xử lý các tình huống khẩn cấp, thảm họa, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giúp lực lượng y tế dân sự biết phối hợp nhịp nhàng với quân y để ứng phó hiệu quả các sự cố y tế lớn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cộng đồng trong mọi tình huống.



Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những kết quả trong chương trình Quân dân y kết hợp thời gian qua; đồng thời đề nghị: Tỉnh Lạng Sơn và Ban Quân dân y Quân khu 1 cần rà soát, kiện toàn lại Ban chỉ đạo từ quân khu, tỉnh đến cấp xã; trong đó cần xây dựng quy chế làm việc, công tác phối hợp và phân công nhiệm vụ cụ thể với từng thành viên trong Ban chỉ đạo.



Các Ban chỉ đạo Quân dân y kết hợp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động chăm sóc sức khỏe, lực lượng dự bị động viên ngành Y tế. Chương trình Quân dân y cần thực hiện từ tuyến y tế cơ sở, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cán bộ y tế, từng bước xây dựng trạm y tế là đơn vị sự nghiệp hoàn chỉnh. Kết hợp quân dân y trong đánh giá nguồn lực dự bị động viên, khám nghĩa vụ quân sự, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu, tập trung xây dựng các trạm y tế vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới.

Thời gian qua, chương trình Quân dân y phối hợp đã phát huy rõ vai trò cánh tay nối dài của y tế cơ sở, giúp người dân, đặc biệt ở vùng sâu, biên giới, vùng chịu thiên tai, tiếp cận y tế dễ dàng hơn. Hoạt động không chỉ là "khám, chữa bệnh" mà mang tính toàn diện: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa dịch bệnh, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai - góp phần giữ vững an ninh, ổn định xã hội.

Để củng cố và xây dựng y tế cơ sở nhất là cơ sở vật chất các trạm y tế khu vực biên giới, hằng năm Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã rà soát các cơ sở khám, chữa bệnh quân dân y. Tính đến hết năm 2024, 100% trạm y tế trong tỉnh đã hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030./.