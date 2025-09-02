Sức mạnh đại đoàn kết tỏa sáng trong ngày Lễ Độc lập
Sáng 2/9/1945, một "biển người" cờ hoa rực rỡ đã nhuộm đỏ các tuyến phố Hà Nội chào đón đoàn diễu binh, diễu hành trong ngày Lễ Độc lập. Không phân biệt tuổi tác, vùng miền, hàng vạn trái tim Việt Nam cùng hòa chung niềm hân hoan, tự hào vô bờ, chào đón các khối diễu binh, diễu hành. Đây là sức mạnh của sự đoàn kết, là minh chứng sống động cho một Việt Nam yêu chuộng hòa bình và khát vọng vươn lên.
"Biển người" ở khắp các trục đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).