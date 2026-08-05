Sức bật cho kinh tế từ Khu kinh tế Vũng Áng

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhiệt điện Vũng Áng 2 tại Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

*Bảo đảm nguồn điện cho phát triển

Những tháng đầu năm 2026, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên cả nước, các tổ máy tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 luôn duy trì vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu điều độ của hệ thống điện quốc gia.

Từ đầu năm đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã sản xuất hơn 4,4 tỷ kWh điện, doanh thu bán điện đạt hơn 7.651 tỷ đồng. Trong khi đó, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 sản xuất hơn 3,2 tỷ kWh điện, doanh thu ước đạt khoảng 7.300 tỷ đồng. Các nhà máy nhiệt điện đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, tăng thu ngân sách và bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian gần đây, lĩnh vực sản xuất và phân phối điện tiếp tục là một trong những điểm sáng của ngành công nghiệp Hà Tĩnh. Cùng với các dự án luyện thép, cảng biển và logistics, hai nhà máy nhiệt điện đã góp phần tạo nên chuỗi sản xuất công nghiệp quy mô lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng, đưa khu vực này trở thành cực tăng trưởng của tỉnh.

Ông Trần Văn Tỉnh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: "Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất thiết kế 1.200 MW, hằng năm phát khoảng 7,2 tỷ kWh điện lên lưới quốc gia. Sau hơn 10 năm vận hành, nhà máy đã cung cấp gần 58 tỷ kWh điện, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nhất là khu vực miền Trung. Riêng hơn 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện đạt trên 4,4 tỷ kWh, cho thấy những nỗ lực trong công tác chuẩn bị nhiên liệu, bảo trì thiết bị và nâng cao độ khả dụng của các tổ máy”.

Theo ông Trần Văn Tỉnh, để đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện, doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn than, vật tư, xây dựng kế hoạch sản xuất từ đầu năm và tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa nhằm duy trì độ khả dụng cao của các tổ máy. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất điện, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 còn thực hiện tốt trách nhiệm với địa phương. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến nộp ngân sách 143 tỷ đồng, song đến nay đã nộp 185 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm. Công ty cũng triển khai các chương trình an sinh xã hội với kinh phí 1,2 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện 670 triệu đồng trong những tháng đầu năm.

Để đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, các nhà máy luôn duy trì chế độ vận hành an toàn, liên tục. Đặc biệt, từ tháng 4/2026 đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 thường xuyên được huy động ở công suất cao, hòa lưới từ 24-30 triệu kWh điện mỗi ngày.

Kỹ sư Hà Huy Quang, Trưởng ca vận hành, Phân xưởng Vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 cho biết, công suất huy động của nhà máy thay đổi liên tục theo nhu cầu điều hành của hệ thống điện quốc gia. Vì vậy, đội ngũ vận hành phải thường xuyên theo dõi sát tình trạng từng thiết bị, giám sát chặt các thông số kỹ thuật trong suốt quá trình tăng, giảm tải để chủ động xử lý các tình huống phát sinh, ngăn ngừa sự cố, bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, ổn định và đạt hiệu quả cao.

Kỹ sư vận hành tại Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

*Tạo sức bật cho Khu kinh tế Vũng Áng

Không chỉ cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia, hai nhà máy nhiệt điện còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng. Hoạt động của các nhà máy kéo theo sự phát triển của hệ thống cảng biển, logistics, cơ khí, vận tải và các ngành công nghiệp phụ trợ, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của Hà Tĩnh trong thu hút đầu tư.

Nguồn điện ổn định cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Hà Tĩnh nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư, đặc biệt đối với các ngành công nghiệp có nhu cầu sử dụng điện lớn. Đây là nền tảng để tỉnh tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất công nghiệp, gia tăng giá trị xuất khẩu và tạo việc làm cho người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 12,79%, cao nhất cả nước. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của lĩnh vực công nghiệp, trong đó sản xuất điện tiếp tục giữ vai trò là một trong những ngành chủ lực.

Theo ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tăng 12,79%, trong đó ngành công nghiệp tăng trên 28%, đóng góp 8,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Nhiều dự án quy mô lớn đã phát huy hiệu quả, nổi bật là Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 vận hành đồng bộ cả hai tổ máy, cùng với các dự án sản xuất ô tô điện và xe máy điện của VinFast hoạt động ổn định.

Ông Trần Báu Hà nhấn mạnh, kết quả tăng trưởng là thành quả của quá trình nhiều năm Hà Tĩnh kiên trì phát huy vai trò động lực của công nghiệp với hạt nhân là Khu kinh tế Vũng Áng. Tỉnh đã tập trung đầu tư hạ tầng, khai thác hiệu quả hệ thống cảng nước sâu, giao thông kết nối và không gian công nghiệp để thu hút các dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, tạo dư địa cho tăng trưởng.

Thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh, tập trung phát triển Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics của khu vực; triển khai lộ trình hình thành Khu thương mại tự do Vũng Áng; đầu tư các tuyến giao thông chiến lược, phát huy hiệu quả hành lang kinh tế Đông - Tây, hệ thống cảng nước sâu và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực hình thành các vùng tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng công nghiệp của khu vực Bắc Trung Bộ. Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng mạnh, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 34,6%, ngành điện tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này phản ánh hiệu quả từ các dự án động lực tại Khu kinh tế Vũng Áng, với điểm nhấn là sự vận hành ổn định của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2./.