Sứ mệnh kết nối doanh nghiệp Thụy Sĩ với địa phương của Việt Nam

Quang cảnh cuộc tọa đàm. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Phát biểu chào đón đoàn công tác, Tiến sĩ Philipp Rösler - Chủ tịch SVEF cho biết các doanh nghiệp ở Thụy Sĩ nói riêng và châu Âu nói chung đánh giá rất cao những tiềm năng hiện nay của Việt Nam, những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được cũng như những kế hoạch phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Theo ông, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn trên các lĩnh vực tiềm năng, có thể tạo ra những xung lực mới thúc đẩy các doanh nghiệp của hai bên thiết lập và trở thành đối tác trên các lĩnh vực then chốt.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Tiến sĩ Philipp Rösler nhận định cuộc tọa đàm lần này mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Thụy Sĩ có thêm thông tin về thị trường Việt Nam trong bối cảnh mới để có thể tận dụng những cơ hội đang đặt ra trong tất cả các lĩnh vực mà Thụy Sĩ có thế mạnh. Tiến sĩ Rösler hy vọng rằng buổi làm việc lần này, cũng như hoạt động sắp tới của SVEF ngay tại Đà Nẵng, sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ kinh tế giữa Thụy Sĩ với Việt Nam, trong đó các doanh nghiệp Thụy Sĩ rất quan tâm tới những địa phương có nhiều tiềm năng như Khánh Hòa.