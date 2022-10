Sự kiện "Meet & Greet" kết nối mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam và Bỉ

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo gặp gỡ với các doanh nghiệp tham dự sự kiện "Meet & Greet". Ảnh: Hương Giang - PV TTXVN tại Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, sự kiện đã thu hút sự tham dự của phái đoàn gồm 50 thành viên đại diện cho khoảng 30 doanh nghiệp từ Việt Nam sang tìm hiểu thị trường đầu tư, kinh doanh tại châu Âu, do ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, dẫn đầu. Đây chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Andries Gryffroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, nhấn mạnh, sau hơn hai năm bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, chương trình "Meet & Greet" năm nay là cơ hội để kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Bỉ, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, cùng những lĩnh vực khác.

Với những lợi ích do Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU)-Việt Nam (EVFTA) mang lại, doanh nghiệp Bỉ đang đảm bảo trao đổi thương mại ổn định, thân thiện với các đối tác và môi trường đầu tư tại Việt Nam. Đổi lại, dấu ấn Việt Nam và hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài sẽ đa dạng, đặc biệt, nông sản và các hàng hóa khác của Việt Nam có lợi thế so sánh. Ông Gryffroy khẳng định EVFTA tạo ra nhiều cơ hội lớn cho xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và Bỉ.

Trả lời phỏng vấn với phóng viên TTXVN, ông Vũ Bá Phú đánh giá cao sự kiện "Meet & Great". Ông cho biết đoàn doanh nghiệp Việt Nam lần này gồm những doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam trong các lĩnh vực thực phẩm chế biến, nông sản chế biến, dệt may, da giày và đồ gỗ. Đây là những mặt hàng rất có khả năng cạnh tranh trên thị trường EU, đặc biệt với việc thực thi EVFTA, và đều được giảm thuế.

Chính vì vậy, sự kiện này đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Mặt khác, đoàn xúc tiến thương mại này có ý nghĩa rất quan trọng khi trong 2 năm vừa qua, hoạt động xúc tiến thương mại của Việt Nam bị đình trệ do dịch bệnh nên sự kiện "Meet & Greet" cũng là dịp để các nhà xuất nhập khẩu của Việt Nam gặp gỡ được với các đối tác châu Âu.

Đúng với tiêu chí "Meet & Greet" (Gặp gỡ và Chào đón), sự kiện diễn ra ấm cúng trong khuôn viên của Thương vụ Việt Nam, một địa điểm kết nối doanh nghiệp. Nhân dịp này, các doanh nghiệp Việt, Bỉ đã được thưởng thức những món ăn đặc sản của Việt Nam như phở, nem, trái cây nhiệt đới sấy khô.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU, Nguyễn Văn Thảo, đã có buổi trao đổi trực tiếp với đại diện các doanh nghiệp.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo khẳng định Bỉ tuy là nước nhỏ, nhưng được coi là trái tim của châu Âu khi là nơi tập trung các cơ quan của EU. Hơn nữa, Bỉ có nguồn lực tài chính, công nghệ. Đại sứ nhấn mạnh với thị trường EU 450 triệu người tiêu dùng và GDP trên 16.000 tỷ euro, đây là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt đối với nông sản, thế mạnh của Việt Nam. Hiệp định đối tác chiến lược về nông nghiệp Việt-Bỉ ký kết năm 2018 chính là chất xúc tác cho hàng nông sản Việt Nam vào thị trường Bỉ.

Hồi tháng 7, Cao ủy EU về nông nghiệp Janusz Wojciechowski, dẫn đầu một phái đoàn doanh nghiệp gồm 50 đại diện cấp cao trong lĩnh vực nông sản thực phẩm của châu Âu, chủ yếu hoạt động về thịt, sữa, rượu vang, rượu mạnh, trái cây và rau quả, đã có chuyến thăm Việt Nam. Mục đích của chuyến đi là thúc đẩy hợp tác 3 bên trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Bỉ-Việt Nam và châu Phi. Đây chính là thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp đã có nhiều câu hỏi dành cho Đại sứ và Tham tán Nông nghiệp để nắm bắt kịp thời những quy định về xuất nhập khẩu của EU, cũng như nhu cầu tiêu dùng của người dân Bỉ và châu Âu để có những mặt hàng xuất khẩu phủ hợp./.