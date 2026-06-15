Sự hài lòng của người bệnh - thước đo chất lượng y tế

Nhiều kỹ thuật hiện đại trong Nhi khoa được các bác sĩ Bệnh viện Sản- Nhi Vĩnh Phúc (Phú Thọ) thực hiện thành công, mang lại niềm tin cho người bệnh. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN







Lấy người bệnh là trung tâm phục vụ

7 giờ sáng hằng ngày, khu vực tiếp đón của Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đã đông người đến làm thủ tục khám bệnh. Thế nhưng thay vì cảnh chen chúc, chờ đợi kéo dài như nhiều năm trước, người dân được hướng dẫn tận tình ngay từ cửa vào. Các bảng chỉ dẫn được bố trí rõ ràng, quy trình khám chữa bệnh được công khai, nhanh gọn hơn nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin, lấy số tự động, phân luồng khám hợp lý và sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ nhân viên y tế.

Chị Nguyễn Thị Hương, một sản phụ ở phường Vĩnh Yên cho biết, đây là lần thứ hai chị sinh con tại bệnh viện. Điều khiến chị hài lòng không chỉ là chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ mà còn là thái độ phục vụ và môi trường điều trị ngày càng khang trang. Từ lúc nhập viện đến khi ra viện đều được hướng dẫn cụ thể, không còn cảm giác bỡ ngỡ hay lo lắng như trước.

Tại Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc, việc xây dựng môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Bệnh viện liên tục đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị hiện đại, đồng thời chú trọng cải tạo cảnh quan, bố trí khu vui chơi cho trẻ em và cải tiến quy trình khám chữa bệnh. Những thay đổi thiết thực này đã góp phần nâng cao niềm tin của người dân đối với đội ngũ y tế.

Trung tâm Y tế Tam Dương đưa máy móc hiện đại vào phục vụ công tác khám chưa bệnh, giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu trong sản phụ khoa và nhi khoa. Nhiều kỹ thuật trước đây phải chuyển tuyến Trung ương nay đã được triển khai thành công tại địa phương, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Trong tháng 5/2026, Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc đã can thiệp, điều trị thành công cho một bệnh nhi T.T.P sinh non 30 tuần, cân nặng chỉ 1,5kg, được phát hiện mắc ROP giai đoạn nặng, có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn. Nhờ quy trình sàng lọc chặt chẽ, bệnh được phát hiện sớm ở tuần thứ 4 sau sinh. Đây là giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, nếu chậm trễ có thể dẫn tới bong võng mạc và mù lòa. Bệnh nhi đã được các bác sĩ thực hiện tiêm nội nhãn thuốc Anti-VEGF. Đây là kỹ thuật hiện đại, thời gian chỉ vài phút, giúp hạn chế tối đa rủi ro cho trẻ sinh non và hiệu quả nhanh chóng, giúp các mạch máu bất thường thoái triển. Sau 6 ngày, tình trạng mắt của trẻ cải thiện rõ rệt, dấu hiệu nguy hiểm giảm mạnh, sức khỏe ổn định. Trường hợp này là một trong nhiều minh chứng cho năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao của đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc.

Trung bình mỗi ngày, bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc có trên 200 lượt khám ngoại trú/ngày. Số bệnh nhân điều trị nội trú trung bình đạt khoảng 465 bệnh nhân/ngày, có thời điểm lên tới 578 bệnh nhân, tương đương 116% công suất sử dụng giường bệnh.



Kết quả khảo sát mức độ hài lòng người bệnh trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 luôn đạt trên 98%. Đằng sau những con số ấy là áp lực công việc rất lớn đối với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Bởi vậy, việc lấy sự hài lòng của người bệnh làm tiêu chí đánh giá không đơn thuần là yêu cầu về thái độ phục vụ mà còn là động lực để mỗi cán bộ y tế tự nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và y đức nghề nghiệp.

Bác sĩ Tô Quang Hưng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết: “Ngoài công tác đánh giá nội bộ, bệnh viện đặc biệt chú trọng tiếp nhận phản hồi trực tiếp từ người bệnh thông qua hòm thư góp ý, khảo sát điện tử và đường dây nóng. Những phản ánh liên quan đến tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp hay quy trình chuyên môn đều được rà soát, chấn chỉnh kịp thời. Ngược lại, những tập thể, cá nhân được người bệnh ghi nhận, khen ngợi sẽ được biểu dương, xem xét trong công tác thi đua, khen thưởng”.

Cải cách để giảm phiền hà cho người dân

Không chỉ tại các bệnh viện tuyến tỉnh, việc lấy người bệnh làm trung tâm còn được triển khai mạnh mẽ tại các cơ sở y tế tuyến huyện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở.

Tại Trung tâm Y tế Tam Dương, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Ngay từ khu vực khám bệnh, trung tâm bố trí nhân viên hướng dẫn, phân luồng người bệnh, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục khám chữa bệnh. Các quy trình được rà soát và đơn giản hóa nhằm giảm thời gian chờ đợi. Hệ thống công nghệ thông tin được áp dụng trong quản lý hồ sơ, thanh toán và theo dõi thông tin người bệnh.

Bà Trần Thị Lan, xã Tam Dương Bắc cho biết: Trước đây mỗi lần đi khám bà thường phải mất khá nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục. Hiện nay, các bước đã được nhân viên hướng dẫn rõ ràng hơn. Mọi việc nhanh gọn hơn rất nhiều nên bà cũng yên tâm khi đi khám bệnh.

Bác sĩ Đỗ Trọng Cán, Giám đốc Trung tâm Y tế Tam Dương chia sẻ: Từ tháng 1/2025, Trung tâm Y tế Tam Dương đã triển khai thành công bệnh án điện tử. Bước đi này giúp quy trình khám chữa bệnh trở nên công khai, minh bạch và nhanh chóng.

Người dân được thụ hưởng nhiều tiện ích số hiện đại nhất từ tiếp nhận khám qua căn cước công dân và VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, cho đến việc nhận kết quả trực tuyến và hệ thống lưu trữ hình ảnh chẩn đoán.

Nhờ đó, tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngoại trú trong năm 2025 đạt 98,42%, và đối với bệnh nhân nội trú là 99,23%. Đây là những kết quả phản ánh hiệu quả của các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ.

Với việc đầu tư mạnh mẽ hệ thống trang thiết bị như xét nghiệm hiện đại, máy CT-Scanner, siêu âm chuyên tim, siêu âm 4D và X-quang kỹ thuật số, khoảng cách về chất lượng điều trị giữa tuyến cơ sở và tuyến chuyên sâu đang dần được rút ngắn.

Nhiều kỹ thuật khó, vốn trước đây người dân phải chuyển tuyến trên mới được thực hiện, nay đã trở thành thường quy ngay tại Trung tâm. Có thể kể đến các kỹ thuật phức tạp như: Phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo, tán sỏi tiết niệu ngược dòng bằng Laser, hay điều trị u tuyến giáp lành tính bằng sóng cao tần (RFA).

Những kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng chuyên môn đang góp phần thay đổi diện mạo ngành Y tế Phú Thọ. Việc lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng dịch vụ không chỉ nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh mà còn củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế, hướng tới xây dựng nền y tế hiện đại, chuyên nghiệp và nhân văn./.