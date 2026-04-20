Sử dụng thiết bị công nghệ hướng tới quản lý giao thông thông minh

Đội Cảnh sát giao thông số 7 (phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) sử dụng thiết bị Flycam giám sát tình hình giao thông trên tuyến Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) vào giờ cao điểm sáng 20/4/2026. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Công nghệ “từ trên cao” phát huy hiệu quả



Ghi nhận sáng 20/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Công an phường Thanh Xuân tập trung xử lý các trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Đây là tuyến đường đang triển khai nhiều hạng mục thi công các công trình trọng điểm của thành phố, lòng đường bị thu hẹp tại nhiều vị trí để phục vụ thi công khiến nhiều người dân phải thay đổi thói quen khi tham gia giao thông. Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã tổ chức lắp đặt hệ thống biển báo cấm dừng, đỗ xe tại các khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ phương tiện chưa chấp hành, dừng, đỗ xe sai quy định, gây cản trở giao thông.



7 giờ sáng, tại khu vực đường Nguyễn Trãi (đoạn qua phường Thanh Xuân), lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng nhanh theo hướng vào trung tâm thành phố. Trên cao, thiết bị bay không người lái flycam liên tục di chuyển dọc tuyến, truyền hình ảnh trực tiếp về màn hình đặt tại chốt của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội). Từ hình ảnh đó, cán bộ chiến sĩ theo dõi sát từng diễn biến giao thông qua hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), nhanh chóng phát hiện các hành vi vi phạm. Chỉ trong khoảng 30 phút cao điểm, hệ thống đã phát hiện hàng chục trường hợp ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định. Ít phút sau khi nhận thông tin, tổ công tác phối hợp với Công an phường Thanh Xuân triển khai lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử lý trực tiếp hoặc gửi thông báo “phạt nguội” đối với các trường hợp vi phạm.



Theo Trung tá Nguyễn Việt Anh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), việc sử dụng flycam giúp mở rộng tầm quan sát, đặc biệt tại các vị trí khuất tầm nhìn, nơi mà lực lượng chức năng khó bố trí chốt trực cố định. Trong khi đó, camera AI hỗ trợ nhận diện phương tiện, biển số, hành vi vi phạm với độ chính xác cao, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý.



Công nghệ góp phần thay đổi ý thức người tham gia giao thông



Đường Nguyễn Trãi từ lâu được xem là một trong những tuyến có mật độ giao thông lớn, kết nối trung tâm thành phố với các khu vực phía Tây Nam Hà Nội. Đặc biệt, đoạn qua khu vực phường Thanh Xuân thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm, trong đó nguyên nhân quan trọng là tình trạng dừng, đỗ sai quy định. Nhiều phương tiện, nhất là xe cá nhân và xe hợp đồng công nghệ, thường xuyên dừng đỗ ngay sát làn đường lưu thông để đón trả khách. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định mà còn làm thu hẹp mặt cắt đường, gây xung đột dòng xe và kéo dài thời gian ùn tắc. Việc đưa công nghệ vào giám sát đã giúp lực lượng chức năng “đi trước một bước” trong phát hiện và xử lý vi phạm. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tuần tra trực tiếp, các thiết bị công nghệ cho phép giám sát liên tục, toàn diện, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.



Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của Cảnh sát giao thông, Công an phường và các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật, thông tin từ flycam và camera AI được xử lý nhanh chóng, chuyển hóa thành hành động cụ thể tại thực địa. Đây là mô hình triển khai cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước. Cùng với đó, việc áp dụng công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm mà còn góp phần thay đổi hành vi của người tham gia giao thông. “Lái xe sau khi nhận thông báo vi phạm đã chủ động chấp hành, không tái phạm tại cùng vị trí”, Trung tá Nguyễn Việt Anh nhấn mạnh.



Ngoài ra, tại các điểm có nguy cơ ùn tắc cao, lực lượng Công an phường Thanh Xuân bố trí cán bộ hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn giao thông, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định. Sự hiện diện của lực lượng chức năng kết hợp với hệ thống giám sát công nghệ tạo nên “hai lớp kiểm soát”, vừa trực tiếp, vừa gián tiếp, giúp từng bước giảm thiểu tình trạng ùn tắc.





Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng sử dụng các thiết bị như flycam, camera AI... để ghi hình, làm căn cứ xử lý; đảm bảo tính chính xác, khách quan, minh bạch. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Anh Nguyễn Huy Hoàng, trú tại Khu đô thị Royal City (phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) cho biết: “Trước đây, giờ cao điểm ở đây rất dễ ùn tắc vì xe dừng đỗ tùy tiện. Từ khi có lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên và có thêm camera giám sát, dù đoạn đường này có công trình trọng điểm đang thi công, tình hình đã được cải thiện.”



Trong khi đó, chị Trần Thị Huyền, nhân viên văn phòng làm việc trên tuyến Nguyễn Trãi, nhận xét: “Việc xử phạt qua camera giúp công bằng hơn, ai vi phạm cũng bị ghi nhận. Điều này khiến người lái xe có ý thức hơn khi tham gia giao thông.”



Một số ý kiến cũng cho rằng, bên cạnh xử lý vi phạm, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, bố trí thêm các điểm dừng đỗ hợp lý để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, nhiều tòa nhà văn phòng.



Hướng tới quản lý giao thông thông minh



Thực tiễn triển khai tại tuyến Nguyễn Trãi cho thấy, việc kết hợp flycam và camera AI không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là bước đi trong lộ trình xây dựng hệ thống giao thông thông minh của Hà Nội. Trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển, áp lực giao thông gia tăng, việc dựa hoàn toàn vào lực lượng trực tiếp là không đủ. Công nghệ, với khả năng giám sát rộng, xử lý nhanh và lưu trữ dữ liệu, đang trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng chức năng. Đồng thời, dữ liệu thu thập từ hệ thống camera sẽ được tích hợp vào trung tâm điều hành giao thông, phục vụ công tác phân tích, dự báo và điều tiết giao thông hiệu quả hơn.



Có thể thấy, mục tiêu cuối cùng của việc ứng dụng công nghệ không chỉ dừng lại ở xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là cải thiện tình hình giao thông trên thực tế các tuyến đường . Khi mỗi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận và xử lý công khai, minh bạch, người dân sẽ có xu hướng điều chỉnh hành vi theo hướng tích cực hơn. Đây chính là nền tảng để xây dựng văn hóa giao thông văn minh, hiện đại – một trong những yêu cầu quan trọng của đô thị lớn như Thủ đô Hà Nội./.