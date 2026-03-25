Tin tức
Sơn La sẽ xây mới trạm y tế tại 9 xã biên giới
Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 23/3, toàn tỉnh có 13 xã biên giới đề xuất đầu tư xây dựng, nâng cấp trạm y tế gồm: Mường Lèo, Sốp Cộp, Mường Lạn, Mường Hung, Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Phiêng Păn, Phiêng Khoài, Yên Sơn, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Xuân Nha và Chiềng Sơn.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La Nguyễn Đức Toàn cho biết, theo định hướng, các trạm y tế sau khi xây mới hoặc cải tạo tại các xã biên giới phải đạt tiêu chuẩn quy định hiện hành, đáp ứng các tiêu chí chuyên môn. Trạm y tế phải bảo đảm khả năng khám, chữa bệnh ban đầu tốt nhất cho người dân; mục tiêu đặt ra là mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe tổng thể miễn phí 1 lần mỗi năm. Trạm y tế các xã biên giới phải được quy hoạch theo hướng tương đương trung tâm y tế khu vực, có quy mô phù hợp với dân số từng địa bàn. Dự kiến, mỗi trạm y tế sẽ bố trí từ 30 - 50 giường bệnh, đủ năng lực xử lý các vấn đề sức khỏe ban đầu, giảm tải cho tuyến trên.
Cùng với đó, mỗi trạm y tế sẽ có 5 khoa chức năng; mỗi khoa có tối thiểu 7 nhân lực làm việc, cùng bộ máy quản lý. Do đó, yêu cầu về diện tích xây dựng trạm y tế tại các xã phải đáp ứng không gian làm việc cho khoảng 40 - 45 cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, trang thiết bị tại nhiều trạm y tế các xã biên giới hiện nay còn đơn giản, phần lớn được điều chuyển từ các trung tâm y tế khu vực và đã xuống cấp. Vì vậy, việc đầu tư không chỉ dừng ở hạ tầng mà cần bổ sung đồng bộ thiết bị y tế hiện đại.
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các xã biên giới đã báo cáo hiện trạng cơ sở vật chất của các trạm y tế, dân số, nhu cầu khám, chữa bệnh; thảo luận các phương án xây mới hoặc sửa chữa bổ sung, nâng cấp các hạng mục phù hợp. Theo đó, dự kiến cả xây mới, cải tạo, nâng cấp và bổ sung trang thiết bị đồng bộ 13 trạm y tế, tổng nhu cầu vốn sẽ khoảng 700 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây lắp, giải phóng mặt bằng cùng các hạng mục chuyên môn khoảng 440 tỷ đồng và kinh phí mua sắm trang thiết bị, giường bệnh khoảng 260 tỷ đồng.
Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến nhấn mạnh, chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống trạm y tế tại các xã biên giới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh khu vực biên giới trên địa bàn. Việc nâng cấp hệ thống trạm y tế các xã biên giới cũng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tăng cường nguồn lực cho khu vực biên giới, từ trường học đến trạm y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ thiết yếu ngay tại cơ sở.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La thống nhất xây mới trạm y tế tại 9 xã và cải tạo, sửa chữa nâng cấp 4 trạm hiện có; giao Sở Y tế lập tờ trình báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng gửi Bộ Y tế trong thời gian sớm nhất. Đối với 13 xã biên giới, chính quyền địa phường cần bảo đảm quỹ đất xây dựng với diện tích khoảng 10.000 m2 (tương đương 1 ha) đủ điều kiện triển khai đồng bộ các hạng mục công trình y tế theo tiêu chuẩn.../.