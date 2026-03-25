Sơn La sẽ xây mới trạm y tế tại 9 xã biên giới

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 23/3, toàn tỉnh có 13 xã biên giới đề xuất đầu tư xây dựng, nâng cấp trạm y tế gồm: Mường Lèo, Sốp Cộp, Mường Lạn, Mường Hung, Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Phiêng Păn, Phiêng Khoài, Yên Sơn, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Xuân Nha và Chiềng Sơn.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La Nguyễn Đức Toàn cho biết, theo định hướng, các trạm y tế sau khi xây mới hoặc cải tạo tại các xã biên giới phải đạt tiêu chuẩn quy định hiện hành, đáp ứng các tiêu chí chuyên môn. Trạm y tế phải bảo đảm khả năng khám, chữa bệnh ban đầu tốt nhất cho người dân; mục tiêu đặt ra là mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe tổng thể miễn phí 1 lần mỗi năm. Trạm y tế các xã biên giới phải được quy hoạch theo hướng tương đương trung tâm y tế khu vực, có quy mô phù hợp với dân số từng địa bàn. Dự kiến, mỗi trạm y tế sẽ bố trí từ 30 - 50 giường bệnh, đủ năng lực xử lý các vấn đề sức khỏe ban đầu, giảm tải cho tuyến trên.



Cùng với đó, mỗi trạm y tế sẽ có 5 khoa chức năng; mỗi khoa có tối thiểu 7 nhân lực làm việc, cùng bộ máy quản lý. Do đó, yêu cầu về diện tích xây dựng trạm y tế tại các xã phải đáp ứng không gian làm việc cho khoảng 40 - 45 cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, trang thiết bị tại nhiều trạm y tế các xã biên giới hiện nay còn đơn giản, phần lớn được điều chuyển từ các trung tâm y tế khu vực và đã xuống cấp. Vì vậy, việc đầu tư không chỉ dừng ở hạ tầng mà cần bổ sung đồng bộ thiết bị y tế hiện đại.

