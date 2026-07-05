Sơn La: Mưa lớn gây sạt lở, thiệt hại hạ tầng, hoa màu

Nước trên các suối tại xã Mường La (Sơn La) đang dâng rất cao, chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ cao gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá. Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban nhân dân xã Mường La, mưa to, kèm theo lũ từ thượng nguồn chảy về trên dòng suối Păm gây ảnh hưởng đến cơ sở vật chất trên địa bàn xã; trong đó, có 5 nhà bị sạt lở, 20ha ruộng lúa bị ngập nước, lũ cuốn trôi; lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá khoảng 200m đường tỉnh 109 (đoạn từ bản Hua Nậm đến bản Ít) và khảng 700m mương phai, đường ống dẫn nước; khu dân cư bản Bâu xuất hiện nhiều vết nứt mới.



Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường La cho biết, lãnh đạo xã đã ban hành Công văn chỉ đạo về chủ động ứng phó với nguy hiểm mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất đá. Đồng thời, chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự xã phụ trách các bản, tiểu khu khẩn trương, kiểm tra thực tế nắm bắt tình hình, khắc phục và thống kê thiệt hại, giúp đỡ nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân phòng tránh mưa dông, kèm theo gió dật mạnh, chằng chống gia cố, tu sửa nhà cửa, chuồng, trại vật nuôi... chặt cây, tỉa cành cây để giảm tác động của thiên tai gây ra.

