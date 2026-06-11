Sơn La động thổ Nhà máy điện gió gần 3.000 tỷ đồng

Các đại biểu ấn nút động thổ dự án. Ảnh: Quang Quyết -TTXVN

Dự án Nhà máy điện gió Risen Phù Yên có công suất 80 MW, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm, được xây dựng tại xã Phù Yên và Mường Cơi (Sơn La), với diện tích sử dụng đất khoảng 46,4 ha. Dự án dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại vào quý III, năm 2028.

Khi đi vào vận hành, nhà máy cung cấp hơn 230 triệu KWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính, tạo việc làm, phát triển hạ tầng giao thông và điện lực, tăng nguồn thu ngân sách địa phương và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững của tỉnh Sơn La. Cùng với đó, tạo động lực lan tỏa cho các dự án năng lượng tái tạo khác, đưa Sơn La trở thành điểm sáng của khu vực Tây Bắc trong lĩnh vực năng lượng sạch.



Để dự án triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt đề nghị nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đo gió, thiết kế kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; bố trí đầy đủ vốn chủ sở hữu theo cam kết; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; quan tâm đầu tư các công trình an sinh xã hội cho nhân dân vùng dự án.



Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương của tỉnh tiếp tục đồng hành, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý; giám sát chặt chẽ quá trình triển khai; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh khi có khó khăn, vướng mắc.



Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng Gió miền Bắc Nguyễn Văn Hiệp nhấn mạnh, lễ động thổ hôm nay không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một công trình năng lượng mới mà còn thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp đối với mảnh đất, con người Sơn La. Ngay sau buổi lễ, đơn vị sẽ tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả cao nhất.



Ngoài ra, nhà đầu tư mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương cùng sự đồng hành của nhân dân trong quá trình hoàn thiện các thủ tục còn lại và triển khai dự án trong thời gian tới.



Ông Nguyễn Văn Hiệp tin tưởng, với quyết tâm của doanh nghiệp cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh Sơn La, Dự án Nhà máy điện gió Risen Phù Yên sẽ được triển khai thành công, trở thành biểu tượng cho sự hợp tác hiệu quả giữa địa phương và nhà đầu tư, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển xanh, bền vững và thịnh vượng của tỉnh trong thời gian tới.



Dịp này, Công ty cổ phận Năng lượng Gió miền Bắc đã trao tặng xã Phù Yên và Mường Cơi 100 triệu đồng/xã để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.



Lễ động thổ là khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình đưa Sơn La trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Tây Bắc, mang lại nguồn sáng mới cho kinh tế địa phương và khẳng định khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Sơn La./.