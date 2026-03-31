Sơn La bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả sau bầu cử

Quang cảnh hôị nghị. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, toàn tỉnh thành lập 76 Ủy ban bầu cử, 468 Ban bầu cử và 1.580 Tổ bầu cử với gần 18.800 thành viên, tương ứng 1.580 khu vực bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,72%; trong đó, có nhiều xã, phường và khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri tham gia. Địa phương đã bầu đủ 9/9 đại biểu Quốc hội; bầu đủ 55/55 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo số lượng, trình độ của người ứng cử. Sau thành công của cuộc bầu cử, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2026–2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, tạo nền tảng quan trọng cho hoạt động của bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới.

Ban tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Văn Nghiệm yêu cầu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân từ tỉnh đến cơ sở, sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp, khẩn trương chuyển hóa kết quả cuộc bầu cử thành hoạt động thực chất, hiệu quả của bộ máy dân cử.

Các cấp chính quyền cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau kỳ họp thứ nhất, bố trí cán bộ phù hợp, bảo đảm bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động đồng bộ, hiệu quả; đồng thời kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cần phát huy hơn nữa vai trò của Hội đồng nhân dân và đại biểu dân cử; sớm ban hành quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng kỳ họp, tăng cường công tác thẩm tra, giám sát, bảo đảm các nghị quyết đúng pháp luật, sát thực tiễn, có tính khả thi. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, rà soát, sắp xếp, bố trí hợp lý và tăng cường bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ sau kiện toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm cũng yêu cầu, mỗi đại biểu trúng cử cần nhận thức rõ trách nhiệm trước cử tri, gương mẫu, tận tâm, hành động hiệu quả, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đáp ứng niềm tin của cử tri. Song song với đó, các tổ chức phụ trách bầu cử hoàn thiện, lưu trữ, số hóa hồ sơ, bảo đảm an toàn thông tin, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra sau này. Các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân tỉnh Sơn La.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ khẳng định tinh thần đoàn kết, dân chủ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, mà còn tạo động lực, khí thế mới để địa phương tiếp tục phát triển nhanh, xanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, xã hội của tiểu vùng Tây Bắc vào năm 2030, góp phần cùng cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới.

Dịp này, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định, trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử./.