Sớm hoàn thành những ngôi trường mới: Màu áo lính trên công trường vùng biên

Các lực lượng, đơn vị tích cực phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Việc tham gia hỗ trợ xây dựng các trường học thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lực lượng vũ trang đối với đồng bào vùng biên giới. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Theo Trung tá Hoàng Xuân Hải, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ xác định rõ đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị được giao mà còn là công việc mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. “Đối với cán bộ, chiến sĩ, đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng tôi xác định phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm cùng các đơn vị thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ; góp phần đưa các trường học vào sử dụng trước năm học mới”.

Từ thao trường huấn luyện đến công trường xây dựng, những người lính vẫn mang theo tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều tổ công tác duy trì làm việc cả ban ngày và ban đêm để tranh thủ thời gian, bảo đảm các hạng mục hoàn thành theo kế hoạch. Dù công việc vất vả, không ai nề hà bởi tất cả đều hiểu rằng phía sau những khối bê tông đang dần thành hình là tương lai học tập của hàng trăm học sinh vùng biên.

Trong chuyến kiểm tra, động viên lực lượng tham gia hỗ trợ thi công, Thượng tá Trần Hùng Khanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên các công trường.

Thượng tá Trần Hùng Khanh nhấn mạnh, việc tham gia hỗ trợ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú không chỉ là nhiệm vụ chính trị được giao mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lực lượng vũ trang tỉnh đối với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Những công trình này có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Mỗi phần việc hoàn thành hôm nay sẽ góp phần tạo dựng môi trường học tập tốt hơn cho các học sinh vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công để hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, lực lượng hỗ trợ tiếp tục bám công trường đến hết tháng 7 để cùng các đơn vị thi công hoàn thành các hạng mục còn lại. Mục tiêu đặt ra là đưa các trường học vào sử dụng trước năm học mới, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi ngày công lao động được đóng góp không chỉ giúp rút ngắn thời gian thi công mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với nhân dân địa phương. Từ thao trường huấn luyện đến những công trình dân sinh, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" luôn được khẳng định bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Ở nơi biên giới còn nhiều gian khó, mỗi ngôi trường mới được xây dựng là thêm một niềm hi vọng cho tương lai. Trên hành trình ý nghĩa ấy, những người lính đang góp sức bằng chính mồ hôi, công sức và trách nhiệm, tình cảm của mình. Hình ảnh những màu áo xanh lặng lẽ giữa công trường hôm nay không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình mà còn làm sáng đẹp thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết quân dân bền chặt nơi phên giậu Tổ quốc./.