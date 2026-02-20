Sôi nổi Lễ hội đua thuyền trên sông Lô

Hội đua thuyền trên sông Lô góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Tại lễ khai mạc, ông Vũ Xuân Quỳnh, Trưởng Ban tổ chức nêu rõ: Lễ hội không chỉ là hoạt động thể dục thể thao truyền thống được duy trì suốt 19 năm qua mà còn là nét đẹp văn hóa đặc sắc của địa phương mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Thông qua lễ hội, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên của nhân dân được khơi dậy mạnh mẽ; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với dòng sông Lô lịch sử, tạo động lực thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.



Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô cấp phường do UBND phường Minh Xuân trực tiếp chủ trì. Mặc dù quy mô được thu gọn, song phường đã chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp chặt chẽ để tổ chức tập luyện chu đáo, bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn tuyệt đối, tiếp tục khẳng định quyết tâm duy trì, phát triển một hoạt động văn hóa – thể thao có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.



Tham gia Hội đua thuyền năm nay có 8 đội đua đến từ các phường Minh Xuân, Nông Tiến, Bình Thuận, An Tường. Theo thể thức thi đấu, mỗi đội có 30 vận động viên (trong đó có 4 vận động viên dự bị) thi đấu ở cự ly 2,5km từ bến phà Nông Tiến cũ đến soi (bãi nổi) Tình Húc.



Sau những màn đua tài kịch tính, đầy hấp dẫn của các đội, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội đua phường Nông Tiến. Đội đua phường An Tường đoạt giải Nhì và giải Ba thuộc về đội đua phường Bình Thuận.

