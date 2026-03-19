Sôi nổi lễ hội “Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn" năm 2026
Lễ hội diễn ra trong 3 ngày (từ 18 - 20/3) với hai phần lễ và phần hội. Phần lễ có các nghi lễ: nghinh thần, rước sắc, rước biểu trưng Ngư - Tiều - Canh - Mục, lễ cầu an và lễ tế bà - thể hiện lòng thành kính của người dân đối với các tiền nhân. Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao: biểu diễn bài chòi cổ, hát lễ, thi đấu bóng chuyền, các trò chơi dân gian...
Chia sẻ tại lễ khai mạc, chị Lê Thị Lệ, người dân xã Tuy Phước Bắc nhận xét: Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn năm nay được tổ chức bài bản, đã tái hiện được hầu hết bản sắc các nghi lễ trước đây, thể hiện sự tri ân của các tầng lớp nhân đối với công ơn của các bậc tiền nhân. Bên cạnh đó, các hoạt động ở phần hội hết sức đa dạng và phong phú để người dân vui chơi, qua đó góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau chung sức xây dựng quê hương Tuy Phước ngày càng giàu đẹp.
Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn là một trong những lễ hội ra đời sớm ở Bình Định (khoảng 400 năm về trước), từ khi Cảng thị Nước Mặn còn là một thương cảng nổi tiếng sầm uất của vùng Đàng Trong xưa, là điểm giao thương quan trọng trên tuyến “Con đường tơ lụa trên biển”, nơi gặp gỡ của thương nhân đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới. Trải qua nhiều năm lịch sử, tuy có thời gian lễ hội bị gián đoạn, nhưng khoảng 20 năm trở lại đây, nhờ được các cấp chính quyền quan tâm và sự đồng hành của các tầng lớp nhân dân, lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn đã được khôi phục, tổ chức hàng năm./.