Sôi nổi Hội Xuân Liêng Nung - Âm vang đại ngàn tại Lâm Đồng

Tin tức
Sôi nổi Hội Xuân Liêng Nung - Âm vang đại ngàn tại Lâm Đồng
Hội Xuân năm nay thu hút gần 200 nghệ nhân đến từ các phường Đông Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa, Bắc Gia Nghĩa và các xã Trường Xuân, Tuy Đức, Quảng Phú (tỉnh Lâm Đồng) cùng hàng nghìn du khách gần xa đến tham quan, thưởng ngoạn và tham gia các phần thi, trò chơi dân gian.
Theo ông Hoàng Công Hội, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Gia Nghĩa, Hội Xuân Liêng Nung là dịp để cộng đồng các dân tộc anh em cùng nhau hòa mình trong nhịp chiêng, điệu múa, trong men rượu cần nồng ấm và cùng nhau gìn giữ và phát huy giá trị Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa quý báu đã được được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. Hội Xuân năm nay thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan, đây cũng là dịp để bà con nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.
Khai mạc Hội Xuân vào tối 26/2 là các tiết mục, nghi lễ truyền thống của cộng đồng các dân tộc Mạ, M’nông như: Lễ đón bạn, Lễ cúng mừng lúa mới... Chương trình nghệ thuật được tổ chức tiếp sau với nhiều tiết mục ca múa nhạc dân gian, hòa tấu nhạc cụ truyền thống trên nền thổ cẩm, tạo nên một không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt, phần thi trình diễn cồng chiêng và thi diễn trang phục truyền thống để lại nhiều ấn tượng, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa phi vật thể đặc trưng của các dân tộc thiểu số phía Tây tỉnh Lâm Đồng.
Chị Thị Nhung, người M’Nông, trú tại xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng cho biết, Hội Xuân Liêng Nung là hoạt động truyền thống rất được đồng bào dân tộc M’nông trông đợi mỗi dịp Tết đến Xuân về. Đây là dịp để bà con được tham dự, hòa mình vào các hoạt động văn hóa truyền thống có từ ngàn đời và được cha ông truyền lại. Việc phục dựng, tổ chức lại các mâm cơm truyền thống, các lễ hội mừng lúa mới, lễ kết nghĩa… giúp người M’Nông, đặc biệt là người trẻ tuổi hiểu rõ hơn về văn hóa, truyền thống của dân tộc mình, qua đó khơi dậy lòng tự hào và ý thực bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa.
Còn anh Lê Thanh Nghị, một du khách tham dự Hội Xuân đến từ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, anh thấy rất hào hứng và thích thú với các hoạt động trong Hội Xuân Liêng Nung - ngày hội của các dân tộc thiểu số tại chỗ phía Nam Tây Nguyên. Đây là hoạt động vừa góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc bản địa, vừa tạo một sân chơi vui vẻ, lành mạnh mỗi dịp Tết đến Xuân về./.