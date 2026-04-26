Sôi nổi Hội trại “Tự hào nòi giống Tiên Rồng”

Nghi thức phất cờ lệnh truyền thống khai mạc Hội trại “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ XVII. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN Hòa chung không khí cả nước hướng về cội nguồn dân tộc - Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 26/4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc Thành phố tổ chức lễ khai mạc Hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ XVII năm 2026.



Ông Lê Tấn An, Phó Trưởng Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hội trại là hoạt động thường niên gắn liền với ngày lễ trọng đại của dân tộc hướng về cội nguồn, qua đó góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm trong đoàn viên, thanh niên Thành phố. Ngày hội là dịp để đoàn viên, thanh niên thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn phường và các trường đại học ở Thành phố giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng, nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó và có trách nhiệm với cộng đồng.



Hội trại “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ XVII có sự tham gia của gần 500 trại sinh đến từ 14 đơn vị, gồm sinh viên các trường đại học, cao đẳng; đoàn viên, thanh niên các phường, xã và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị được chia thành 4 tiểu trại mang tên các vị Vua Hùng gồm: Kinh Dương Vương, Hùng Huy Vương, Hùng Định Vương và Hùng Uy Vương. Tiết mục biểu diễn của Đoàn phường Long Bình. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN Cụ thể, tiểu trại Kinh Dương Vương - người mở đầu trang sử đầu tiên của dân tộc, vị thủy tổ khai sinh nước Việt có sự tham gia của các đơn vị Đoàn Trường Đại học An ninh nhân dân, Đoàn phường Bình Lợi Trung, Đoàn phường Long Bình và Đoàn Thanh niên Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiểu trại Hùng Huy Vương gồm: Đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một, Đoàn phường Thủ Dầu Một và Đoàn Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.



Tiểu trại Hùng Định Vương gồm: Đoàn cơ sở Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, Quân khu 7; Đoàn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đoàn Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiểu trại Hùng Uy Vương gồm: Đoàn phường Gia Định, Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.



Với tinh thần “Vui tươi - Thân thiện - Giao lưu - Đoàn kết”, các trại sinh tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lễ dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương; hòa mình vào trò chơi vận động, trò chơi lớn gắn với giáo dục truyền thống và rèn luyện kỹ năng; hội thi làm báo tường, cắm hoa và chương trình biểu diễn văn nghệ. Tất cả các hoạt động sẽ giúp đoàn viên, thanh niên mở rộng vòng tay, giao lưu kết bạn, học tập và rèn luyện thêm kinh nghiệm sống cho bản thân.



Bạn Trương Thị Như Quỳnh (Đoàn phường Long Bình) chia sẻ, Hội trại diễn ra đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - cội nguồn của cả dân tộc nên mang nhiều ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối tác với truyền thống dân tộc. Năm nay, Hội trại đã có thêm sự tham gia của các bạn đến từ khu vực Bình Dương, hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều đơn vị từ Bình Dương, Vũng Tàu cùng tham gia, góp phần mở rộng quy mô Hội trại, tạo không khí hào hứng, sôi nổi trong tuổi trẻ Thành phố.



Hội trại “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” năm 2026 tiếp tục là môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ, sự nhiệt tình và năng động; đồng thời là dịp để tuổi trẻ giao lưu, học hỏi, nâng cao nhận thức về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bày tỏ lòng biết ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc./.