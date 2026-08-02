Sôi nổi Giải chạy Hành trình 81 năm - Vì An ninh Tổ quốc

Giải thu hút hơn 5.000 vận động viên tham gia, trong đó, có đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và vận động viên đến từ khắp mọi miền đất nước. Với thông điệp đề cao tinh thần rèn luyện thể chất, ý chí bền bỉ và lòng yêu nước, giải diễn ra trên cung đường uốn lượn tuyệt đẹp ven biển tại khu vực Nova World Phan Thiet. Tham gia giải, các vận động viên không chỉ được trải nghiệm điều kiện thi đấu tiêu chuẩn chuyên nghiệp mà còn là ngày hội dành cho tất cả vận động viên có cùng sở thích chạy bộ được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Trao giải nội dung nam cự ly 42 km tại Giải chạy Hành trình 81 năm - Vì An ninh Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Theo Ban Tổ chức, Giải chạy “Hành trình 81 năm - Vì An ninh Tổ quốc” có 4 cự ly chính (5 km, 10 km, 21 km, 42km) dành cho vận động viên không chuyên, vận động viên bán chuyên nghiệp, vận động viên chuyên nghiệp trong nước tham gia. Vận động viên sẽ thi đấu trên cung đường ĐT719, ĐT719B… xuất phát và về đích tại Nova World Phan Thiet. Đây là dịp vô cùng lý tưởng để vận động viên thi đấu và ngắm bình minh trên cung đường mới, nghỉ dưỡng, vui chơi, tìm hiểu thêm về vùng đất ven biển Lâm Đồng qua văn hóa, ẩm thực, các dịch vụ trải nghiệm đa dạng. Các vận động viên thi đấu trên cung đường uốn lượn tuyệt đẹp ven biển tại khu vực NovaWorld Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN



Kết thúc giải, ở cự ly 5 km, vận động viên Nguyễn Thị Hiệp về Nhất nữ và vận động viên Nguyễn Văn Chính về Nhất nam. Ở cự ly 10 km, vận động viên Lê Thị Kim Phượng về Nhất nữ, vận động viên Phạm Minh Thi về Nhất nam. Ở cự ly 21km, vận động viên Lê Thị Bích về Nhất nữ, vận động viên Bùi Văn Dũng về Nhất nam. Đối với cự ly 42 km, vận động viên Nguyễn Thị Bé Hà về Nhất nữ, vận động viên Phạm Ngọc Phan về Nhất nam./.