Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Đại diện phụ nữ các phường, xã và đặc khu Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đồng diễn dân vũ với áo dài. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN



Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh Võ Ngọc Thanh Trúc đã ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc và Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Theo đó, lịch sử dân tộc Việt Nam luôn gắn liền với hình ảnh người phụ nữ kiên trung, nhân hậu, đảm đang và sáng tạo, từ Hai Bà Trưng, Bà Triệu đến những nữ anh hùng trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ và hôm nay, trong hành trình phát triển của Thành phố, có không ít đóng góp của nhiều chị, em phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bà Trúc nhấn mạnh, tháng Ba về mang theo niềm tự hào và xúc động - tháng của lịch sử, truyền thống, niềm tin và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã trở thành biểu tượng cho tinh thần đấu tranh vì quyền bình đẳng, vì hạnh phúc và tiến bộ của phụ nữ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo Thành phố và Ban tổ chức đã tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Bên cạnh đó, lãnh đạo Thành phố cũng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong công tác từ năm 2019 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo an sinh xã hội. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cũng khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo an sinh xã hội. Đồng thời, Hội cũng giới thiệu và ra mắt Câu lạc bộ “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới” Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn của chương trình năm nay không thể không kể đến sự kết hợp đồng diễn dân vũ với Áo dài Việt Nam và hoạt động diễu hành Áo dài đã quy tụ khoảng 50.000 người tại nhiều điểm trên địa bàn Thành phố. Trong đó, có khoảng 3.000 người tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Hình ảnh hàng chục nghìn người cùng khoác áo dài không chỉ tạo dấu ấn về quy mô, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khí thế của phụ nữ Việt Nam trong năm kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.

Cùng ngày, Chung kết Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh” diễn ra với sự tham gia của các đội thi tập thể đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố thuộc 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo. Trong khuôn khổ sự kiện này, Ban Tổ chức cũng đã trao giải Cuộc thi Ảnh đẹp Áo dài Online được phát động từ tháng 1 đến tháng 3/2026; tổ chức Cuộc thi Vẽ Áo dài Thiếu nhi (từ ngày 7- 15/3/2026) dành cho khoảng 500 học sinh từ 9 đến 18 tuổi trên địa bàn Thành phố./.