Sôi động sân chơi công nghệ Drone Soccer 2026 đầu tiên tại Tây Ninh​

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, trao Giải Nhất cho đội thi xuất sắc. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Theo đó, đây là lần đầu tiên học sinh Trung học cơ sở tại Tây Ninh được tiếp cận sân chơi công nghệ hoàn toàn mới - giải đấu Drone Soccer, trong khuôn khổ Tuần lễ “Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số” năm 2026.



Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh - Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, hoạt động nhằm tạo sân chơi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Các trận đấu được tổ chức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn và kỹ thuật. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

“Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi không chỉ là giải đấu, mà là tạo ra môi trường giáo dục STEM - Drone sinh động, giúp các em học sinh làm quen với công nghệ, rèn luyện kỹ năng số, tinh thần làm việc nhóm và lan tỏa ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn bay”, ông Nguyễn Trung Hiếu nhấn mạnh.

Tại khu vực 1, sự kiện thu hút sự tham gia của 24 đội thi xuất sắc thuộc 9 trường Trung học cơ sở trên địa bàn các phường Tân Ninh, Bình Minh và Long Hoa.

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, các em đã trải qua các trận thi đấu đối kháng (3 vs 3) vòng loại trực tiếp đầy kịch tính, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn của Liên đoàn Hiệp hội Drone Soccer Quốc tế. Qua đó, các em cho thấy khả năng tiếp thu công nghệ nhạy bén, chiến thuật thông minh và tinh thần thi đấu rất cao thượng. Đặc biệt, toàn bộ quá trình vận hành, thi đấu và sạc pin đều được kiểm soát nghiêm ngặt trong hệ thống lồng lưới, không để xảy ra bất kỳ sự cố mất an toàn nào.

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi THD3 thuộc Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo; giải Nhì cho đội NVT3 thuộc Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi; 2 giải Ba được trao cho 2 đội thuộc Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải Fair Play cho đội THD2 của Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo.

Hào hứng sau cuộc thi đầy căng thẳng, em Lê Đức Mạnh, học sinh lớp 7A2, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, phường Bình Minh cho biết, cuộc thi giúp em rèn luyện và phát triển nhiều kỹ năng quan trọng như sử dụng thiết bị bay, khả năng phối hợp và tinh thần làm việc nhóm. “Dù diễn ra trong không khí hồi hộp, căng thẳng, nhưng nhờ sự nỗ lực của bản thân cùng sự gắn kết, hỗ trợ nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội, em và các bạn đã từng bước vượt qua thử thách. Đó không chỉ là trải nghiệm đáng nhớ mà còn giúp em thêm tự tin, bản lĩnh hơn trong học tập và các hoạt động thực tiễn”, em Lê Đức Mạnh cho biết.

Cô Lê Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi nhấn mạnh, việc đẩy mạnh giáo dục STEM là một trong những trọng tâm trong định hướng phát triển của nhà trường.

“Chúng tôi rất tự hào khi các em, dù tuổi còn nhỏ, đã mạnh dạn vượt qua sự rụt rè ban đầu để chinh phục chính mình và đạt được những kết quả ấn tượng tại cuộc thi. Đây không chỉ là thành công của các em mà còn là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc, đầy ý nghĩa từ Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và các đơn vị tài trợ. Từ nền tảng này, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới”, cô Hương nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, sau thành công của giải đấu tại Khu vực 1, Khu vực 2 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng (phường Long An) với 24 đội tham dự, đến từ 10 trường trên địa bàn các phường Long An, Tân An, Khánh Hậu.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, bài bản cùng định hướng rõ ràng trong việc gắn kết giáo dục STEM với thực tiễn, ngày hội Drone Soccer 2026 không chỉ trở thành sân chơi công nghệ hấp dẫn, bổ ích cho học sinh Tây Ninh mà còn góp phần khơi dậy đam mê sáng tạo, từng bước hình thành nguồn nhân lực số cho địa phương trong tương lai./.