Sôi động ngày hội thể thao và văn hóa gắn kết cộng đồng người Việt tại Pháp

Đại sứ Trịnh Đức Hải chụp ảnh lưu niệm với Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tham gia Đại hội. Ảnh: Ngọc Hiệp (P/v TTXVN tại Pháp)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Trịnh Đức Hải bày tỏ vui mừng trước sự hiện diện đông đảo của các thế hệ người Việt Nam, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của Đại hội trong việc tăng cường khối gắn kết cộng đồng. Đại sứ cho rằng những hoạt động này không chỉ thúc đẩy phong trào thể thao trong cộng đồng người Việt tại Pháp, mà còn góp phần mở rộng giao lưu nhân dân, tạo thêm động lực cho các chương trình hợp tác thể thao giữa Việt Nam và Pháp, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, ông Jerome Thẩm - thành viên Ban Tổ chức OV26 - cho biết điểm đặc biệt của Đại hội năm nay là khả năng kết nối các thế hệ người Việt bất kể độ tuổi hay ngôn ngữ. Theo ông, thể thao là ngôn ngữ chung giúp mọi người dễ dàng gặp gỡ, giao lưu và xích lại gần nhau hơn. Tại sự kiện năm nay, nhiều gia đình tham gia với đủ các thế hệ, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi. Bên cạnh các môn thi đấu truyền thống, Ban Tổ chức còn bố trí nhiều hoạt động dành cho trẻ em và gia đình như trải nghiệm leo núi thể thao, các trò chơi vận động và chương trình giao lưu cộng đồng. Những hoạt động này góp phần tạo nên bầu không khí ngày hội sôi động, thu hút đông đảo người tham gia và cổ vũ.

Cầu lông là một trong những môn thể thao truyền thống được cộng đồng người Việt tại Pháp thường xuyên luyện tập thi đấu. Ảnh: Ngọc Hiệp (P/v TTXVN tại Pháp)

Các môn thể thao sức mạnh như bóng rổ cũng được các bạn trẻ Việt tại Pháp đam mê luyện tập thi đấu. Ảnh: Ngọc Hiệp (P/v TTXVN tại Pháp)

Với 14 môn thi đấu cùng nhiều hoạt động giao lưu dành cho gia đình và thanh thiếu niên, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngày hội cộng đồng lớn của người Việt tại Pháp, góp phần tăng cường kết nối giữa các thế hệ, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Chị Hoàng Cẩm Linh - thành viên Hội Cánh Diều - đánh giá OV26 mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là nơi mọi người có thể quy tụ, giao lưu và kết nối bất kể những khác biệt về ngôn ngữ hay thế hệ. Đây là sự kiện mà những người Việt như chị luôn trân trọng, bởi vì mọi người có thể quy tụ lại với nhau mà không quan trọng là nói tiếng Pháp hay tiếng Việt. Theo chị Linh, thể thao là một tiếng nói chung có thể kết nối nhiều thế hệ.

Lần đầu tham dự Đại hội, nhiều du học sinh Việt Nam tại Pháp bày tỏ sự hào hứng khi có cơ hội gặp gỡ và kết nối với cộng đồng. Bạn Nguyễn Minh Nguyệt - du học sinh đang học tập tại Pháp - cho biết sự kiện đã mang lại cơ hội để những người Việt sinh sống ở nhiều địa phương khác nhau có thể giao lưu, học hỏi và xây dựng các mối quan hệ mới. Những hoạt động cộng đồng này sẽ góp phần tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng người Việt tại Pháp, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ đang học tập và làm việc xa quê hương.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động thể thao, OV26 còn tạo dựng không gian giao lưu văn hóa và sinh hoạt cộng đồng thông qua các khu vực ẩm thực, giải trí và những chương trình gặp gỡ giữa các hội đoàn.

Mặc dù mới diễn ra được 3 kỳ, song Đại hội thể thao Người Việt Nam tại Pháp ngày càng phát triển, trở thành một trong những sự kiện cộng đồng lớn của người Việt tại “Đất nước hình lục lăng”, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tăng cường kết nối giữa các thế hệ và lan tỏa hình ảnh một cộng đồng người Việt năng động, gắn bó và hội nhập tốt ở nước sở tại./.