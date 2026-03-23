Sôi động Ngày hội Pháp ngữ 2026 với chủ đề “Vert demain - Vì tương lai xanh”





Ngày hội Pháp ngữ 2026 với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Sự kiện do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, Tổ chức Đại học Pháp ngữ tại châu Á - Thái Bình Dương, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam và Viện Pháp tại Hà Nội phối hợp tổ chức.



Ngày hội hướng đến cộng đồng sử dụng và yêu mến tiếng Pháp tại Việt Nam, đồng thời lan tỏa các giá trị tích cực của cộng đồng Pháp ngữ thông qua chuỗi hoạt động thể thao, văn hóa, giáo dục và định hướng nghề nghiệp trong không gian mở, thân thiện, giàu tính kết nối. Ngày hội có nhiều hoạt động tìm hiểu, giao lưu văn hóa qua các trò chơi mini game Giải chạy Pháp ngữ 2026 thu hút đông đảo các vận động viên tham gia từ nhiều lứa tuổi

Theo Ban Tổ chức, Ngày hội Pháp ngữ 2026 tập trung vào ba nhóm hoạt động chính gồm: Giải chạy Pháp ngữ – Course de la Francophonie (mùa thứ tư); Hội chợ Hướng nghiệp và Việc làm Pháp ngữ; cùng khu gian trại giới thiệu văn hóa, giáo dục của các cơ quan đại diện ngoại giao và cơ sở đào tạo giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam.



Trong đó, Giải chạy Pháp ngữ 2026 là điểm nhấn của sự kiện, dự kiến thu hút đông đảo người tham gia với nhiều cự ly phù hợp cho các lứa tuổi. Không chỉ góp phần thúc đẩy rèn luyện thể chất, hoạt động này còn truyền tải thông điệp về lối sống lành mạnh, bền vững, gắn với chủ đề “Vì tương lai xanh” của ngày hội.

Song song với đó, Hội chợ Hướng nghiệp và Việc làm Pháp ngữ tạo điều kiện để sinh viên, thanh niên và người lao động trẻ tiếp cận, trao đổi trực tiếp với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong cộng đồng Pháp ngữ; qua đó tìm hiểu về các chương trình đào tạo, học bổng, cơ hội thực tập và việc làm.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Ngày hội Pháp ngữ 2026 góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời khẳng định vai trò của hợp tác quốc tế trong định hướng phát triển bền vững, hướng tới một tương lai xanh cho các thế hệ tiếp theo./.



