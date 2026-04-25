Sôi động lễ hội đường phố “Măng Đen - Bản giao hưởng đại ngàn”

Lễ hội đường phố Măng Đen – Bản giao hưởng đại ngàn do hơn 300 nghệ nhân và người dân trên địa bàn xã thực hiện. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Lễ hội đường phố “Măng Đen - Bản giao hưởng đại ngàn” có sự tham gia của khoảng 300 nghệ nhân đến từ các thôn, cùng học sinh và các ca sĩ, nghệ sĩ. Trên hành trình dài khoảng 5 km, đoàn diễu hành đã tạo nên không gian văn hóa sống động, tái hiện nhịp sống của đồng bào địa phương, nơi tiếng cồng, tiếng chiêng hòa cùng những vòng xoang mềm mại, kể lại câu chuyện văn hóa lâu đời của người Xơ Đăng.



Các nghệ nhân còn mang đến cho du khách những trải nghiệm sống động về văn hóa và con người địa phương thông qua các sản phẩm thủ công như vải thổ cẩm, trang phục truyền thống và các trò chơi dân gian, qua đó giúp du khách trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về văn hóa người Xơ Đăng.

Du khách Aziz Saif đến từ Yemen, cho biết đây là lần thứ hai anh đến Măng Đen. Được hòa mình vào lễ hội đường phố, anh cảm thấy rất vui vì có cơ hội hiểu rõ hơn về văn hóa, con người và bản sắc của vùng đất Măng Đen nói riêng, cũng như Việt Nam nói chung. Anh cho biết sẽ chia sẻ những trải nghiệm tại Việt Nam với bạn bè và gia đình, để mọi người hiểu thêm về văn hóa, con người trên “dải đất hình chữ S”.

Việc tổ chức Lễ hội đường phố không chỉ mang đến cho du khách một không gian đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn góp phần giúp cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Em Y Hương, thôn Đăk Ne, xã Măng Đen chia sẻ, khi được tham gia cùng các nghệ nhân và các anh chị múa xoang, em cảm thấy rất phấn khởi và tự hào vì đã góp phần nhỏ quảng bá hình ảnh, văn hóa của dân tộc đến với mọi người.



Nghệ nhân A Đruế, thôn Kon Vơng Kia cho biết, ông rất vinh dự khi được tham gia lễ hội đường phố. Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa, nghệ thuật đơn thuần, mà con quảng bá hình ảnh, con người dân tộc Mơ Nâm (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng) cũng như giới thiệu văn hóa truyền thống với tiếng cồng, tiếng chiêng và trang phục đặc trưng của đồng bào địa phương. “Chúng tôi cũng đưa các em nhỏ tham gia đội hình lễ hội như lực lượng kế cận, để các em sớm làm quen với không khí lễ hội, với các điệu múa cồng chiêng, múa xoang, qua đó góp phần gìn giữ và lưu truyền những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc trong thời gian tới”, nghệ nhận A Đruế nói.



Theo ông Đỗ Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen, địa phương đang được định hướng phát triển trở thành Khu du lịch sinh thái cấp quốc gia, trong đó bản sắc văn hóa được xác định là động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này. Lễ hội đường phố “Măng Đen - Bản giao hưởng đại ngàn” không chỉ góp phần phát triển du lịch và quảng bá bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, mà còn tạo cơ hội kết nối các nghệ nhân với học sinh, thế hệ trẻ, qua đó bồi đắp niềm tự hào và góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong tương lai./.